Wall Street : tendance molle après des indicateurs contrastés

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se cherche une direction jeudi matin, sous les effets contraires d'indicateurs mitigés attestant d'un ralentissement du secteur manufacturier et du marché du travail. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance timidement de 0,2% à 28.311,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3% à 8852,5 points. Après une baisse de 0,2% en octobre, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board est resté stable le mois dernier, à 111,6, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,1%. Autre indicateur jugé préoccupant pour l'industrie, l'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 0,3 en décembre, contre 10,4 en novembre, illustrant un sévère coup d'arrêt à la croissance de l'activité manufacturière au niveau local. Parallèlement, le Département américain du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 234.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 18.000 par rapport à la semaine précédente. Mais les analystes tablaient pour leur part sur une baisse plus importante, à 225.000 inscriptions. La procédure d''impeachement' adoptée par la majorité démocrate à la Chambre des Représentants ne fait, en revanche, pas faire tressaillir Wall Street. Il est vrai que la tentative semble vouée à l'échec avec un Sénat à majorité républicaine. Côté valeurs, Micron Technology s'illustre et grimpe de 3,5% après avoir dépassé les attentes du consensus, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice, lors du trimestre écoulé.

