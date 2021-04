Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : tendance mitigée, mais record pour le S&P 500 Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi matin, ce qui n'a pas empêché le S&P 500 d'inscrire de nouveaux sommets, même si les investisseurs hésitent à prendre des positions trop marquées après la parution de chiffres du chômage jugés décevants. En fin de matinée, le Dow Jones, qui regroupe les 30 principales capitalisations américaines, recule de 0,1% à 33.426,4 points. L'indice S&P 500, souvent considéré comme la référence de nombreux investisseurs, progresse de 0,2% à 4090,3 points après avoir établi un nouveau record à 4093,8 points. Plus recherché, le Nasdaq Composite affiche lui un gain de 0,7% à 13.789,3 points. Les chiffres plus mauvais que prévu du marché de l'emploi dévoilés avant l'ouverture pèsent quelque peu sur la tendance. Le Département du Travail a annoncé ce matin que les inscriptions aux allocations chômage avaient augmenté à 744.000 lors de la semaine du 3 avril, contre 728.000 la semaine précédente. Plus préoccupant, la moyenne mobile sur quatre semaines - censée refléter une tendance de fond plus profonde - s'est établie à 723.750, en hausse de 2.500 d'une semaine à l'autre. Mais perspective d'une politique monétaire accommodante durable, validée par les 'minutes' de la Fed publiées hier, alimente toujours l'appétit pour le risque des investisseurs Le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a en effet confirmé mercredi que la politique monétaire resterait ultra-accommodante jusqu'à ce que le plein emploi soit atteint. Le début de journée est par ailleurs marqué par le repli du dollar, alors que Jerome Powell, le président de la Fed, doit s'exprimer aujourd'hui sur l'économie mondiale à l'occasion d'un débat organisé par le FMI. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de deux points de base, autour de 1,65%, tandis que le VIX s'enfonce vers 18,5 pour la première fois depuis fin février 2020, un reflux qui confirme le regain d'appétit pour le risque des investisseurs.

