Wall Street: tendance indécise, malgré l'envolée du pétrole information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue sur une note mitigée lundi matin, les investisseurs privilégiant la prudence malgré une envolée du pétrole qui devrait favoriser les valeurs énergétiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, l'orientation des contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signale un début de séance en ordre dispersé après la nette progression de la semaine écoulée.



Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous grimpé de plus de 3% la semaine passée, alignant ainsi une troisième semaine consécutive de gains.



Mais Wall Street devrait connaître un début de semaine plus calme, les intervenants semblant vouloir marquer une pause à l'entame d'une semaine qui sera écourtée par la fête de Pâques.



La publication, vendredi, de la statistique des créations d'emplois pour le mois de mars permettra de savoir si l'économie reste suffisamment robuste pour justifier de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



Dans l'immédiat, ce sont les valeurs énergétiques qui devraient animer le marché dans le sillage du bond de l'or noir à la suite de l'accord sur la réduction de la production de brut conclu par l'Opep+.



L'effet sur le prix du baril a été spectaculaire et immédiat, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui grimpe de presque 6% au-delà de 80 dollars, au plus haut depuis un mois.



Le WTI affiche encore une envolée de plus de 23% en dix jours.



Après le redressement opéré depuis deux semaines, le marché pétrolier poursuit ainsi son rebond, profitant des espoirs de bonne tenue de l'économie et d'éléments plus structurels.



'Historiquement, l'énergie a toujours été considérée comme un secteur cyclique', rappelle Steve Smith, gérant chez Invesco.



'Les cours des matières premières ont été volatils car en raison de la croissance constante de l'offre, le marché s'est trouvé en situation d'offre excédentaire chaque fois que la demande baissait', souligne-t-il.



'Or nous pensons que cela a changé', conclut le spécialiste.



D'après lui, le secteur est entré dans une période d'offre structurelle insuffisante avec la transition climatique, un changement qui rend le secteur de l'énergie de nouveau attractif.