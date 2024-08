Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: tendance hésitante avant les 'minutes' information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi, poursuivant sa pause de la veille en attendant la publication cet après-midi du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 40.802,6 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,2% à 17.857,3 points.



Les investisseurs jouent la carte de la prudence dans l'optique de la parution des 'minutes' de la réunion de la Réserve fédérale des 30 et 31 juillet, qui s'était soldée par un 'statu quo' sur les taux d'intérêt.



Ce document pourrait fournir quelques indices intéressants sur la trajectoire à venir des baisses de taux, à deux jours de l'intervention très attendue de Jerome Powell, le président de l'institution, depuis Jackson Hole.



Les marchés tablent pour le moment à 65% sur un assouplissement limité à 25 points de base le mois prochain, les 35% restants anticipant une baisse plus conséquente de 50 points.



En attendant, les investisseurs portent leur attention sur les résultats de quelques distributeurs, qui brossent un tableau contrasté de la consommation actuelle aux Etats-Unis.



Parmi les publications du jour, Target se distingue avec un bond de 12% dans le sillage d'un relèvement d'objectifs annuels dû notamment à la croissance à deux chiffres de ses services de livraison le jour même.



Macy's lâche au contraire plus de 12%, le doublement de son bénéfice net sur le trimestre écoulé étant plus qu'éclipsé par la révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires annuel



En queue de peloton du Dow Jones, American Express cède autour de 3% dans le sillage d'une dégradation des analystes de BofA, qui disent s'inquiéter de l'environnement ayant trait à la consommation aux Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains continuent d'enfoncer de nouveaux planchers annuels, sous la barre de 3,80% pour ce qui concerne les titres à dix ans.



Sur le compartiment pétrolier, les cours augmentent d'environ 0,3% à 73,4 dollars pour le brut léger américain suite à l'annonce d'une baisse des stocks hebdomadaires de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.



L'or consolide un peu (-0,2%) mais se maintient non loin de ses plus hauts niveaux historiques au-delà de 2500 dollars l'once, alors que les professionnels préviennent que son cours pourrait continuer à progresser sur le court terme.





