Wall Street: tendance alourdie par les tensions sur les taux information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, dans un marché rendu nerveux par le mouvement de baisse simultanée des actions et des obligations. Le Dow Jones a perdu près de 0,5% à 36236 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé plus de 0,1% à 15081 points.



Les investisseurs ont continué de réagir négativement au compte-rendu, publié mercredi, de la dernière réunion de la Fed, qui a montré qu'elle envisage de durcir sa politique monétaire plus rapidement que prévu, en raison de la vigueur de la reprise et de la remontée de l'inflation.



Conséquence immédiate, les rendements des bons du Trésor américains se sont encore tendus : en hausse de quatre points de base à 1,73%, le rendement des Treasuries à 10 ans a toujours évolué à proximité de pics de près d'un an.



Si les paris concernant la date que choisira la Fed pour commencer à relever ses taux d'intérêt n'ont pas encore véritablement débuté, ils pourraient commencer ce vendredi avec le rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail.



En attendant ce rendez-vous, Wall Street a pris connaissance jeudi de l'indice ISM des services qui a chuté à 62 le mois dernier après 69,1 en novembre, et d'un nombre d'inscriptions aux allocations chômage en légère hausse à 207.000 la semaine dernière.



Toujours au chapitre des statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de 19,4% au mois de novembre, pour s'établir à 80,2 milliards de dollars, tandis que les commandes à l'industrie américaine se sont accrues de 1,6%.



Du côté des valeurs, Walgreens Boots Alliance a perdu 2,9%, même si la chaine de drugstores a déclaré anticiper une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour l'exercice 2021-22, et non plus une stabilité, au vu de sa performance de premier trimestre.



Constellation Brands a lâché 3,4% après la publication de résultats trimestriels globalement en baisse. Le groupe a en outre annoncé la signature d'un accord de marque avec Coca-Cola portant sur la production de cocktails alcoolisés préparés à l'avance.



Conagra a reculé de 1,8%, avec la publication par le groupe agroalimentaire au titre de son deuxième trimestre 2021-22 d'un BPA ajusté en baisse de 21%, mais d'une marge opérationnelle ajustée en recul de cinq points.