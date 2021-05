Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : tendance absente mais le Russell-2000 gagne +2% Cercle Finance • 26/05/2021 à 22:32









(CercleFinance.com) - C'est la 3ème séance de quasi stagnation des indices US avec un Dow Jones qui fête le 125ème anniversaire de sa création (26 ai 1896) par une 'hausse' +0,03% à 34.423 (la 4ème d'affilée) acquise à la dernière seconde de la séance. Le 'S&P' grappille +0,2% à 4.196 (à moins de 1% de son record absolu) tandis que le Nasdaq engrange +0,56% à 13.738. Le Russell-2000 se détache avec quasiment 2% de hausse à 2.250 et l'autre 'fait marquant', c'est le plongeon de -5% du baromètre du stress -le 'VIX'- qui inscrit son plus bas depuis le 14 mai 2020 à 19,60 (quel contraste avec le 'S&P' qui lui finit pratiquement 'flat'). Le principal facteur susceptible de soutenir la tendance aujourd'hui -en l'absence de 'stats' et déclarations de membres de la FED-, c'était la nette détente des taux longs... mais cela semble laisser les acheteurs de marbre. Le rendement des T-Bonds américain à 10 ans se repliait jusqu'à -2Pts, autour de 1,555% avant de s'équilibrer vers 1,574%, sans grand changement par rapport à mardi. Peu après la clôture, Snowflake dévoilait une perte de 203,2Mns$, soit -0,7$ par titre (au lieu de -0,5$ anticipé), pour un chiffre d'affaire de 229Mns$ (contre 222Mns$ anticipé), ce qui provoquait une chute de -6% en 'after hour'. L'autre trimestriel très attendu était celui de Nvidia qui affiche une hausse stratosphérique depuis avril 2020 : les profits fond un bond de +106% -comme attendu- à 2,76$/titre... peu de changement en 'after hour'. Le S&P500 a été soutenu par un net rebond des 'marques' avec Gap +4,2%, Under Armour +3,7%, LBrands +2,5%, Nike +1,9%; très bonne tenue du secteur auto avec Ford +8,5%, Tesla +2,4%, General Motors +2,3%. Quelques replis touchant le secteur de la santé avec Walgreen -4%, Amgen -1,4%...

