Wall Street : temps mort après les records de la veille

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sans grand changement mardi matin, les investisseurs préférant marquer une pause après les records de la veille en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en léger repli. Les solides chiffres de l'emploi et de l'industrie manufacturières publiés vendredi et lundi avaient permis au Dow Jones et au S&P 500 d'établir de nouveaux plus hauts historiques hier, au sortir du long week-end de Pâques. Mais les intervenants de marché pourraient être tentés de reprendre leur souffle aujourd'hui en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats de premier trimestre, qui débutera la semaine prochaine. Les résultats seront surveillés de près par les investisseurs afin de savoir si la forte valorisation actuelle des marchés se justifie. Le S&P 500 se traite aujourd'hui autour de 21,6 fois les bénéfices attendus, à comparer avec une moyenne de 17,8 sur cinq ans. Les bénéfices de l'ensemble des entreprises du S&P sont attendus en hausse de 23,3% au premier trimestre, ce qui correspondrait à leur progression la plus importante depuis la fin 2018. Pour Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS, l'indice S&P 500 dispose encore d'une marge de progression importante, même une fois franchie la barre des 4000 points. 'Nous pensons que les investisseurs ne devraient pas avoir peur d'entrer sur le marché lorsqu'il se situe à des plus hauts historiques', estime le stratège. 'Nous recommandons de continuer à se positionner en vue du 'reflation trade' et de l'accélération de la reprise économique, comme l'illustrent les chiffres de l'emploi dévoilés vendredi dernier avec 916.000 postes crées en mars, un plus haut depuis le mois d'août', souligne Mark Haefele.

