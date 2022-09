Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: temps mort après le rebond de la veille information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note de faiblesse jeudi matin, les indices marquant une pause après leur vigoureux rebond de la veille, dû à un net reflux des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,5% à 0,6%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le redressement amorcé hier a été déclenché par des déclarations jugées rassurantes de Lael Brainard, la vice-présidente de la Réserve fédérale américaine.



Lors d'une conférence organisée à New York, la numéro deux de la Fed a estimé que les risques posés par la hausse des taux d'intérêt vis-à-vis de la croissance économique augmenteraient à un moment de telle façon que l'approche de la banque centrale devrait devenir 'plus équilibrée'.



Dans la foulée de ces déclarations, le S&P 500 a affiché sa meilleure performance quotidienne en près d'un mois et le Nasdaq a mis fin à une série de sept séances consécutives de baisse, sa pire séquence depuis la fin 2016.



Même avec ce sursaut technique, l'indice S&P 500 s'inscrit toujours en baisse de 7,5% par rapport à ses niveaux de la mi-août, ce qui traduit la récente pression vendeuse qui s'est exercée sur le marché.



'Il est normal qu'après une chute aussi brutale des rebonds se produisent', rappelle Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



'Cependant, nous ne pensons pas que les conditions soient actuellement réunies pour qu'un véritable redressement se matérialise au niveau du sentiment de marché', souligne-t-il.



Le stratège s'attend en effet à ce que la trajectoire adoptée par la Fed en matière de hausses des taux continue de maintenir la pression sur les marchés d'actions.



Cette rhétorique restrictive devrait être confirmée aujourd'hui par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion de débats chapeautés par le Cato Institute.



Sur le compartiment obligataire, les rendements obligataires poursuivent leur reflux de la veille, avec des Treasuries à 10 ans qui se maintiennent bien en-dessous de la barre 3,26%, c'est-à-dire leur plus bas de la veille.



Avant l'ouverture de Wall Street, un nouvel indicateur est venu pointer la bonne santé de l'économie américaine, avec une diminution de 6000 des inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) remonte légèrement, affichant un gain de 1,7% au-delà de 83,3 dollars après son lourd repli des dernières séances.



Là encore, ce recul est en contradiction avec les fondamentaux du marché, estime Mark Haefele, chez UBS, rappelant que l'Opep+ a annoncé en début de séance son intention de réduire ses quotas de production.



D'après le stratège, cette anomalie signifie que 'le problème posé par la cherté des prix de l'énergie n'est pas prêt de disparaître'.





