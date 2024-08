Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: temporise mollement après 8 hausses d'affilée information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Enfin une amorce de consolidation après une séquence de progression funiculaire (huit séances de hausse consécutives, la plus longue série de l'année 2024), mais les prises de bénéfices sont demeurées symboliques à l'issue d'une session quasi-linéaire où la volatilité fut largement absente.



Le Dow Jones s'est effrité de -0,15% à 40835 (toute la baisse s'est résumée à Boeing qui a lâché -4,2% avec l'immobilisation des B777X), le S&P500 a cédé -0,2% à 5597 (dans le sillage des pétrolières) et le Nasdaq Composite a perdu -0,33% à 17817, ce qui restait insignifiant en regard des plus de 10% gagnés depuis le 4 août.



Le Nasdaq a été plombé par le secteur des semiconducteurs avec Dexcom -6%, Microchip et Intel -2,5%, Nvidia -2,1%, Applied Materials -2%, Qualcomm -1,2%. A noter le cavalier seul à la hausse de Palo Alto Networks (+7,2%), dopé par des résultats meilleurs qu'attendu.



La séance a été marquée par une détente des taux obligataires alors qu'aucune statistique n'était attendue ce mardi aux Etats-Unis (après une série de chiffres qui ont 'rassuré' sur la croissance et l'inflation depuis 10 jours) : les T-Bonds US '2034' se sont détendus de -6 points de base à 3,811%, le '2 ans' de -7,5 pb à 3,994%, et le '30 ans' de -5,5 pb à 4,061%.



Affaibli par le recul du '2 ans' sous la barre symbolique des 4%, le dollar a poursuivi sa glissade face à l'euro, et surtout face au yen et au franc suisse (-0,7%) : le '$-Index' a ainsi inscrit un nouveau plancher annuel à 101,30 (un cours qui n'a plus été revu depuis fin décembre 2023).





