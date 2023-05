Wall Street: technologiques en forme, mais l'énergie pèse information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, les valeurs technologiques portant le Nasdaq alors que les titres liés à l'énergie pénalisent le secteur plus traditionnel de la cote.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 32.944,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,6% à 13.049,8 points.



Les marchés d'actions américains avaient ouvert la séance en hausse, portés par l'optimisme entourant l'issue des discussions portant sur le relèvement du plafond de la dette américaine.



Après d'âpres négociations, les dirigeants démocrates et républicains semblent avoir trouvé un accord de principe, qui pourrait être soumis au Congrès dès demain.



Ce projet écarte le risque de voir la première puissance économique mondiale tomber en défaut de paiement, qui aurait sérieusement mis à mal l'activité économique aux Etats-Unis.



Les valeurs technologiques continuent par ailleurs de bénéficier de l'engouement des investisseurs pour les valeurs les plus exposées au développement de l'intelligence artificielle (IA).



Avec un nouveau gain de 5,5%, Nvidia est devenu ce matin la dernière entreprise cotée a franchir le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation, couronnant un quasi-quadruplement de l'action depuis le mois d'octobre grâce au succès de ses processeurs de calcul hautes performances.



Ford bondit de son côté de 4,5% dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Jefferies.



La tendance est cependant affaiblie par la chute du baril de pétrole qui fait reculer les poids-lourds de l'énergie, le cours du brut léger américain abandonne 3,5% à 70,1 dollars le baril, à un creux de plus de deux semaines.



ExxonMobil perd 1,2% et Chevron 1,3%, là où le compartiment énergétique américain recule, quant à lui, de 1,7%, signant de loin la plus forte baisse sectorielle du jour.



Au chapitre économique, l'indice de confiance du consommateur calculé par le Conference Board a baissé à 102,3 en mai, à comparer à 103,7 au mois d'avril.



Les prix des maisons ont quant à eux poursuivi leur remontée en mars (+0,5% en rythme annuel), grâce notamment à des hausses particulièrement sensibles en Floride, selon l'enquête mensuelle S&P Corelogic Case-Shiller.