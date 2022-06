Wall Street: suspense en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 15:26

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note positive mercredi matin dans un climat qui reste toutefois à l'attentisme en attendant les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1,2%, annonçant une ouverture dans le vert.



Les marchés d'actions américains devraient ainsi reprendre quelques couleurs après une séquence qui a vu le Dow Jones et le S&P 500 aligner cinq séances de baisse, plombés par une nouvelle poussée de fièvre sur le compartiment obligataire.



Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers Washington, où la Fed doit dévoiler à 14h00 (heure de New York) ses dernières mesures de politique monétaire.



A l'issue de sa réunion de deux jours, le comité stratégique de la banque centrale américaine (FOMC) devrait opter pour une hausse de taux de 50 points de base, mais l'hypothèse d'un relèvement de 75 points semble rallier de plus en plus de suffrages.



Ces spéculations ont été largement renforcées par la publication, vendredi dernier, de chiffres de l'inflation très supérieurs aux attentes.



'Les prix du marché se sont ajustés en conséquence, laissant la porte grande ouverte à la Fed', estime Dave Chappell, gérant senior pour le marché des obligations d'Etat chez Columbia Threadneedle Investments.



'Il serait maintenant surprenant que la hausse de 75 points de base ne soit pas appliquée comme il se doit', souligne-t-il.



Outre les déclarations de la Fed, les intervenants du marché seront également attentifs aux statistiques économiques, dont une première fournée est tombée dans la matinée.



L'annonce d'une baisse de 0,3% des ventes de détail en mai, après une hausse de 0,7% en avril, semble notamment donner du crédit au scénario pessimiste d'une prochaine retombée en récession, sachant que la consommation représente les deux-tiers du PIB des Etats-Unis.



Autre indicateur décevante, la production manufacturière de la région de New York s'est de nouveau contractée au mois de juin, notamment en raison d'un rallongement des délais de livraison, d'après la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ressorti à -1,2 ce mois-ci contre -11,6 au mois de mai, alors que les économistes le voyaient repasser en territoire positif, autour de +3 points.



Du côté de l'inflation, les prix à l'importation ont augmenté de 0,6% le mois dernier en rythme séquentiel, après une hausse de 0,4% en avril. Hors poussée (+7,5%) des carburants, ils se sont néanmoins tassés de 0,3%.



En Europe, les Bourses accentuaient leurs gains au moment de l'ouverture positive de Wall Street alors que la BCE a dévoilé un nouvel instrument de soutien aux pays les plus endettés de la zone euro.



L'Euro STOXX 50 et le DAX progressent actuellement de 1,5%.