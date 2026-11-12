Wall Street suspendue à Nvidia, le Stoxx 600 paneuropéen touche un record

Wall Street est attendue en ordre dispersé, avec l'avenir du directeur général de Nvidia en suspens, tandis que les Bourses européennes avancent jeudi à mi-séance, soutenues par les résultats des entreprises et par la récente chute des cours du pétrole, et épargnées, pour l'instant, par la nervosité qui règne sur les indices américains.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,04% le Dow Jones .DJI , et en baisse de 0,37% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,81% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,71% à 8.392,25 points vers 11h34 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,71% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,37% et le Stoxx 600 .STOXX 0,40%.

L'indice paneuropéen de référence a par ailleurs atteint plus tôt dans la séance un record à 666,58 points, dans un contexte marqué par de bons résultats d'entreprises du Vieux continent, un certain apaisement des craintes géopolitiques liées au Moyen-Orient, suivi d'une baisse des cours du pétrole, et une réorientation dans les choix des investisseurs, qui délaissent les titres liés à l'intelligence artificielle (IA) en Asie et aux États-Unis.

La séance de déroule en effet dans un climat de grande incertitude pour le secteur du fait du scandale qui touche l'une de ses entreprises phares, le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , dont le conseil d'administration du groupe se réunit pour décider de l'avenir de son directeur général Jensen Huang, pris dans la tourmente après la révélation de deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise que Washington considère comme une espionne de Pékin.

L'action Nvidia recule de 5,7 % en avant-Bourse, dans l'attente d'annonces, le reste des fabricants de semi-conducteurs étant également indiqué dans le rouge dans son sillage, le rôle central joué par le groupe dans l'essor de l'IA rendant les investisseurs méfiants face aux répercussions d'un éventuel changement à la tête de l'entreprise, l'une des plus grandes capitalisations boursières au monde.

"Il y a encore deux semaines, imaginer Nvidia sans Huang était impensable, compte tenu de tout ce qu'il a apporté aux actionnaires au fil des années (...) Et puisque les marchés n'ont jamais connu Nvidia sans Huang à sa tête, déterminer la valeur de l'entreprise sans lui ne se fera pas du jour au lendemain", écrit dans une note Josh Gilbert, analyste de marché pour etoro.

L'Europe est relativement peu exposée aux valeurs technologiques, mais l'indice de la "tech" sur le Stoxx 600 .SX8P perd néanmoins 0,93%, plombé par les actions liées aux semi-conducteurs, telles que celles d'ASML ASML.AS (-2,6%) ou Infineon IFXGn.DE (-1,27%).

Le secteur, qui traverse une période particulièrement instable en raison des craintes liées à son endettement élevé et à la menace d'un Congrès démocrate plus enclin à le réglementer, s'était pourtant redressé la veille, porté par les résultats et les prévisions de la société de néocloud CoreWeave CRWV.O .

La politique monétaire contribue également à accroître la pression sur le marché américain, les rendements des bons du Trésor frôlant à nouveau les 5%, les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en décembre s'étant renforcées à la suite de la publication, mardi dernier, des chiffres d'inflation plus élevés que prévu.

Sur le front des données économiques, l'économie britannique a enregistré sa plus forte croissance depuis deux ans et demi au troisième trimestre 2026, soutenue par les investissements dans l'IA, déjouant ainsi les prévisions de ralentissement formulées après le début de la guerre en Iran.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,7% sur la période juillet-septembre, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N46T0WE

VALEURS EN EUROPE

La marque de luxe britannique Burberry BRBY.L bondit de 8,8% après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux attentes, allant à contre-courant du ralentissement général du secteur du luxe qui a pesé sur ses principaux concurrents.

Siemens SIEGn.DE gagne 2,1 % après avoir relevé sa prévision de croissance dans un contexte de demande soutenue pour ses trains et ses centres de données liés à l'IA.

Merck Kgaa MRCG.DE , qui revu à la hausse ses prévisions de résultat opérationnel pour la troisième fois depuis le début de l'année, avance de 2,2 %

Les assureurs Allianz ALVG.DE (+1,1%) et Zurich Insurance ZURN.S (+1,3%) sont recherchés après leurs résultats trimestriels, tandis que le groupe belge de banque et d'assurance KBC KBC.BR perd 3,5% après les siens.

Rolls Royce RR.L , qui a fait état d'une forte demande dans ses activités aérospatiales civiles et de défense, tout en réaffirmant ses prévisions annuelles, prend 2,2 %.

TAUX

Les rendements de la zone euro baissent jeudi, les investisseurs marquant une pause après que les anticipations de hausse des taux d'intérêt se sont intensifiées aux États-Unis et en Europe ces derniers jours.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd 2,5 points de base à 3,2990%, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR cède 3,4 points de base à 3,0892%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR abandonne 3,1 points de base pour s'établir à 4,7671%.

Selon la plupart des économistes interrogés par Reuters, la Banque centrale européenne (BCE) procédera le mois prochain à la dernière hausse du taux de dépôt de ce cycle, même si plus d'un tiers d'entre eux s'attendent à un nouveau relèvement des coûts d'emprunt début 2027 alors que l'inflation est deux fois supérieure à l'objectif de 2% de Francfort.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 1,1 point de base à 5%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR prend 3,4 points de base à 4,7610%.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed), y compris le gouverneur Christopher Waller, ont laissé entrevoir cette semaine une accélération du rythme des hausses de taux tout en tirant la sonnette d'alarme sur l'inflation.

CHANGES

Le dollar est presque inchangé (-0,02%) face à un panier de devises de référence .DXY , tout en restant autour de son plus haut niveau depuis 19 mois, porté par les anticipations sur les taux de la Fed.

L'euro grappille 0,01% à 1,1090 dollar EUR= après avoir atteint son plus bas niveau depuis mai 2025 plus tôt dans la séance.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en légère baisse jeudi, les investisseurs tentant d'arbitrer entre l'apaisement des craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, la hausse de la production de l'Opep+ et la croissance des stocks de brut américains.

Le Brent LCOc1 perd 0,66% à 92,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule de 0,75% à 85,88 dollars.

La production de brut de l'Opep+ a augmenté en octobre, sous l'effet de la hausse de la production saoudienne, malgré les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Inscriptions hebdo. au chômage semaine au 7 novembre 195.000 189.00

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)