Wall Street, surveillant les résultats, ouvre en légère baisse

La Bourse de New York évoluait en légère baisse à l'ouverture mardi malgré des résultats d'entreprises de bonne tenue, hésitant à s'engager alors que les indices sont récemment parvenus à des niveaux record.

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,06%, à 28.888,54 points, vers 14H55 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,50%, à 9.227,66 points, et l'indice élargi S&P 500 baissait de 0,27%, à 3.279,40 points.

Wall Street avait terminé en nette hausse lundi en attendant la signature de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin et l'entrée dans le vif de la saison des chiffres trimestriels des sociétés cotées: le Dow Jones s'était apprécié de 0,29% et le Nasdaq de 1,04% pour finir à un niveau inédit.

Avant l'ouverture de la séance amrdi, les banques JPMorgan Chase (+2,09%), Citigroup (+1,92%) ainsi que la compagnie aérienne Delta Air Lines (+4,10%) "ont dévoilé des résultats trimestriels dépassant les attentes et fourni des commentaires encourageants sur leur activité", remarque Patrikc O'Hare de Briefing.

Seule la banque Wells Fargo (-2,82%) a un peu déçu avec notamment un bénéfice net divisé par deux à 2,9 milliards de dollars.

D'autres nouvelles étaient aussi plutôt de nature à alimenter l'enthousiasme des investisseurs, selon M. O'Hare, comme le fait que les exportations totales de la Chine ont grimpé de 7,6% sur un an en décembre, signe d'un regain de vigueur de la deuxième puissance économique mondiale.

Même l'indicateur sur l'inflation aux Etats-Unis, qui s'est établie à 2,3% en décembre selon l'indice CPI publié par le département du Travail, était de bon augure, estime le spécialiste, car "il ne va pas inciter la Réserve fédérale à repenser sa politique monétaire dans l'immédiat".

Mais si le marché des actions ne décolle pas avec toutes ses "bonnes nouvelles", "c'est probablement car les bonnes performances des entreprises ont déjà été intégrées dans les prix des actions", souligne M. O'Hare. Le ratio comparant les cours des entreprises du S&P 500 à leurs bénéfices évolue actuellement aux environs de 18,5, ce qui est 24% plus élevé que sa moyenne des dix dernières années, remarque-t-il.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait à 1,818%, contre 1,846% lundi à la clôture.

