Wall Street, surveillant la Fed, hésite à l'ouverture

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à l'ouverture mercredi, réservant son jugement en attendant l'issue d'une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 14H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average baissait de 0,06% à 27.865,88 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,20%, à 8.632,68 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,17% à 3.137,78 points.

Wall Street avait clôturé légèrement dans le rouge mardi, se plaçant en retrait en attendant plus d'informations concrètes sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin: le Dow Jones avait reculé de 0,10% et le Nasdaq de 0,07%.

Les acteurs du marché gardaient un oeil mercredi sur la dernière réunion monétaire de l'année, s'attendant à plus de 99% à ce que la Fed adopte un statu quo et laisse son taux au jour le jour entre 1,50% et 1,75%, selon l'évaluation des produits à terme de CME Group.

"Confortée dans sa position par les récentes données économiques", l'institution "est clairement en mode pause", ont souligné les analystes de Deutsche Bank.

Les investisseurs surveilleront toutefois selon eux les dernières projections économiques de la Fed ainsi que les prévisions de ses responsables sur la trajectoire des taux l'an prochain.

Indicateur très attendu car surveillé par la banque centrale, l'inflation mensuelle aux Etats-Unis a été un peu plus forte que prévu à 0,3% en novembre, selon l'indice CPI publié par le département du Travail.

Cette petite accélération des prix à la consommation par rapport aux attentes devrait conforter l'institution dans son intention de faire une pause dans les baisses de taux.

Tout signal sur les discussions entre la Chine et les Etats-Unis sera par ailleurs décortiqué, surtout après les "messages contradictoires" relayés mardi, entre un article du Wall Street Journal affirmant que les tarifs douaniers sur les biens chinois prévus dimanche allaient être reportés et des commentaires de responsables de la Maison Blanche assurant que les taxes étaient toujours au menu.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 1,826% contre 1,842% à la clôture mardi.