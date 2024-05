Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: surprenant renversement baissier malgré Nvidia information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street nous a offert un scénario inédit cette année : un brusque renversement de tendance après trois heures de cotations et l'établissement d'une nouvelle rafale de records absolus, peu après une ouverture très prometteuse, dans le sillage de la fusée Nvidia.



Le Dow Jones a terminé à -1,5% (à 39.065), sa pire séance depuis mi-mars 2023 (30 valeurs sur 30 dans le rouge à la clôture) dans le sillage de Boeing -7,6%, Intel -4,3%, McDonald's -3%, Johnson & Johnson -2,5%.



Le S&P500 a lâché -0,75% (à 5.268) avec 80% de composantes en repli, plombé par les croisiéristes, les compagnies aériennes, les 'pharmas', tandis que le Nasdaq Composite a reculé de -0,4% (à 16.736) après un gain initial de +1% dans le sillage de Nvidia.



Ce dernier a terminé sur un bond de 9,3%, au zénith du firmament boursier, et a conforté son statut de troisième capitalisation mondiale : à 2.595Mds$, elle dépasse celle de la totalité des géants industriels et des services qui composent le DAX40.



'Cela faisait longtemps que l'économie mondiale n'avait pas été aussi dépendante d'une seule entreprise', s'étonne Christopher Dembik, chez Pictet AM. 'Pour les marchés, Nvidia devrait rester incontournable cette année, et probablement dans les années à venir'.



La performance de Nvidia a fait passer au second plan les inquiétudes nées du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a recelé quelques mauvaises surprises : dissensions sur la stratégie, sentiment que le problème de l'inflation est loin d'être résolu.



Côté chiffres US, la croissance dans le secteur privé américain accélère fortement en mai, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,4 en estimation flash, un plus haut de 25 mois, contre 51,3 en donnée définitive pour le mois précédent.



Autres données de la séance, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont baissé de 8.000 pour s'établir à 215.000 la semaine passée, et les ventes de logements neufs ont reculé de 4,7% en avril par rapport au mois précédent, à 634.000.



Sur le compartiment obligataire, vu la vigueur de certains chiffres du jour, le rendement des Treasuries à dix ans se tendait de +5 points de base vers 4,485%, son pire niveau de la semaine, et le '2 ans' affichait +6 points de base vers 4,938%.





