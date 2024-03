Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: surplace pour la dernière séance du trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande tendance jeudi pour la dernière séance de ce qui devrait être un deuxième trimestre consécutif de forte hausse.



A la mi-journée, le Dow Jones grignote moins de 0,1% à 39.777,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 16.381,9 points. L'indice S&P 500 grappille de son côté 0,1% à 5251,6 points.



Les volumes restent faibles et les mouvements limités pour cette dernière séance du premier trimestre, puisque les marchés seront fermés demain pour Vendredi Saint.



Le S&P 500, qui a franchi ce trimestre le seuil des 5000 points pour la première fois de son histoire, s'adjuge pour l'instant une progression d'un peu plus de 10% depuis le 1er janvier.



A ses niveaux actuels, il ne se situe qu'à cinq points de son record absolu de 5261,1 points.



'Le sentiment de marché a atteint un point d'euphorie', soulignent ce matin les stratèges de Citi, qui se basent sur leur indicateur maison, l'indice Levkovich, précédemment connu sous le nom de modèle Panique/Euphorie.



'Les marchés d'actions ont connu un solide trimestre et s'il est vrai que beaucoup de bonnes nouvelles sont désormais intégrées dans les cours, nous pensons qu'une poursuite du mouvement haussier est possible', jugent de leur côté les équipes de Capital Economics.



Principal indicateur économique du jour, la croissance du PIB américain a été révisée en hausse au 4ème trimestre, à 3,4% contre 3,2% en deuxième lecture.



Le Département du Travail a de son côté annoncé 210.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en repli de 2.000 par rapport à celui de la semaine précédente.



Les investisseurs attendent maintenant l'inflation PCE, la mesure la plus surveillée par la Fed, qui paraîtra demain alors que les marchés seront fermés en raison du Vendredi saint.



Sur le plan sectoriel, les investisseurs prennent leurs bénéfices sur les titres liés aux communications (-0,5%) et à la technologie (-0,2%), grands gagnants du trimestre, pour se positionner sur l'énergie (+0,7%) et l'immobilier (+0,5%).



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains sont quasiment inchangé après leur recul des derniers jours, dû à la perspective de plus en plus réelle d'une baisse de taux en juin.



Celui des Treasuries à dix ans, principale référence des marchés des emprunts d'Etat, est stable à 4,29%.



Les cours du brut sont en légère hausse, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui progresse de 1,5% autour de 82,6 dollars. Sur l'ensemble du trimestre, le WTI gagne plus de 15%.



Le cours de l'or se traite à un nouveau plus haut historique, à 2236,7 dollars l'once, et s'achemine vers une hausse de 7% sur l'ensemble du premier trimestre.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.