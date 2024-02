Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: surplace en vue, les valorisations sous tension information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street semble se diriger vers une nouvelle séance d'hésitations mardi, des inquiétudes sur les niveaux de valorisation venant désormais s'ajouter aux interrogations sur le calendrier des baisses de taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur le Dow Jones recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,3%, annonçant un début de journée encore incertain.



Malgré une entame des séance prometteuse, les marchés américains avaient fini dans le rouge lundi, les relais acheteurs se faisant plus rares maintenant que l'ouragan Nvidia est passé.



Alors que les investisseurs se préparent à plusieurs statistiques de premier plan devant tomber dans les jours qui viennent, le niveau élevé des valorisations menace de condamner la Bourse américaine au surplace.



A 23 fois les bénéfices attendus, l'indice S&P 500, qui affiche déjà une hausse de plus de 6% depuis le 1er janvier, affiche une valorisation supérieure de 35% à sa moyenne historique de 17x sur 20 ans, selon Citi.



'Statistiquement, de telles valorisations devraient commencer à peser sur les perspectives du marché', préviennent les équipes de Lombard Odier.



Même si ce ratio cours/bénéfice est largement dû à la cherté des 'Sept Magnifiques', certains professionnels redoutent l'apparition d'une bulle qui pourrait éclater à l'approche de l'élection présidentielle du mois de novembre.



Ces inquiétudes pourraient conduire certains gérants de fonds à se tourner de plus en plus vers les obligations ou vers les actions européennes ou japonaises, dont les valorisations sont jugées bien plus raisonnables.



Une certaine prudence semble par ailleurs s'imposer à la veille de la publication d'une nouvelle estimation du PIB américain de quatrième trimestre, qui était ressorti en hausse de 3,3% en première lecture.



Le point d'orgue de la semaine est néanmoins prévu jeudi avec la parution de l'indice des prix à la consommation dit 'PCE'.



Cette mesure de l'inflation, l'une des statistiques les plus regardées par la Fed, pourrait bien influencer les prochaines décisions de politique monétaire de la banque centrale.



Publiées ce matin, les commandes de biens durables ont chuté de 6,1% en janvier par rapport à décembre, après un tassement séquentiel de 0,3% en décembre 2023.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont plongé de 16,2% en janvier, les commandes américaines de biens durables n'ont diminué que de 0,3% le mois dernier.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.