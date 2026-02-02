Wall Street sur une note prudente face au plongeon des métaux précieux

Après un tout début de séance dans le rouge, la Bourse de New York évolue en légère hausse lundi, dans un climat de prudence alimenté par le fort mouvement de vente sur les métaux précieux qui a déstabilisé les investisseurs en ce début de semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques importantes.

Après 20 minutes d'échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,53% à 49.151,68 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, s'adjuge 0,25% à 6.957,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,22% à 23.509,55 points.

Les cours de l'or et de l'argent ont commencé à chuter vendredi après l'annonce de la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale (Fed).

Le mouvement de vente sur les deux métaux précieux se poursuit lundi, nourri par l'annonce de l'opérateur CME d'un relèvement des exigences de marge sur ses contrats à terme sur métaux. Cela contribue à mettre sous pression l'ensemble des marchés financiers, les investisseurs opérant avec des effets de levier étant obligé de vendre d'autres actifs pour couvrir les appels de marge sur l'argent et l'or.

"Les marchés font preuve de prudence alors que les investisseurs naviguent dans un calendrier macroéconomique chargé et recalibrent leurs attentes concernant le rythme de l'assouplissement monétaire mondial", relève Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Par ailleurs, les investisseurs font face à une nouvelle semaine chargée en résultats financiers dans le secteur technologique, avec 128 entreprises du S&P 500 qui devraient publier leurs résultats, notamment Alphabet, Amazon et AMD.

Aux valeurs, Oracle ORCL.N avance d'environ 2%. Le groupe prévoit de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026 afin de renforcer les capacités de son infrastructure cloud, a annoncé dimanche l'éditeur de logiciels.

Walt Disney DIS.N est par ailleurs dans le rouge et abandonne 6,32% après ses résultats.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3YY0LS

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)