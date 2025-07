Wall Street sur une note positive ; PepsiCo en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en territoire positif après des données économiques solides et des résultats trimestriels rassurants. Sur le front des statistiques, les ventes au détail ont rebondi plus que prévu en juin tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles qu'attendu. Côté valeurs, PepsiCo a bondi après avoir dit anticiper une baisse moins importante qu'attendu de son bénéfice annuel. Le Dow Jones a progressé de 0,52% à 44483 points et le Nasdaq de 0,74% à 20884 points.

PepsiCo a bondi de 7,45%, à 145,44 dollars, après avoir fait état d'une hausse surprise de l'activité au deuxième trimestre tout en visant une baisse moins importante que prévu de son bénéfice 2025. Les revenus du géant américain des sodas ont progressé de 1%, à 22,73 milliards de dollars, alors que le consensus ciblait une baisse de 0,99 %, à 22,28 milliards de dollars. Le Bpa s'est élevé sur la période à 2,12 dollars, contre 3,59 dollars un an plus tôt à la même période et un consensus de 2,03 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en juin aux Etats-Unis contre un consensus de 0,1% après une baisse de 0,9% en mai.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 221 000 contre 233 000 attendues et après 228 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 15,9 en juillet, contre un consensus de -1,2, après -4 en juin.

Les stocks des entreprises américaines sont stables en mai comme attendu. Ils étaient aussi stables le moins précédent.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 33 en juillet comme attendu. Il avait atteint 32 en juin.

Les valeurs à suivre

Abbott

Abbott a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a bondi de 36,7 %, pour s'établir à 1,779 milliard de dollars. Parallèlement, le bénéfice dilué par action, hors éléments spécifiques, a atteint 1,26 dollar, là où les analystes tablaient sur 1,25 dollar. Enfin, le chiffre d'affaires de l'ensemble du deuxième trimestre a progressé de 7,4 %, à 11,142 milliards de dollars. Au niveau des perspectives, Abbott vise une marge opérationnelle ajustée d'environ 23,5 % du chiffre d'affaires cette année, contre une fourchette de 23,5 à 24 % précédemment.

GE Aerospace

GE Aerospace a généré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires ajusté de 10,15 milliards de dollars, en augmentation de 23%. Les bénéfices ont progressé de 65% pour s'élever à 2,38 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,66 dollar en hausse de 38%. Il était attendu à 1,43 dollar. Le résultat opérationnel a grimpé de 23% à 2,33 milliards de dollars. En parallèle de sa publication trimestrielle, l'équipementier aéronautique a révise à la hausse ses perspectives pour 2025. Il anticipe désormais une croissance de 14-16% de ses revenus ajustés contre 10-13% précédemment.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient accordé une évaluation prioritaire à la demande d'autorisation de mise sur le marché pour TAR-200. Il s'agit d'un système de libération intravésicale de Gemcitabine, pour le traitement de patients atteints d'un cancer de la vessie non invasif musculaire à haut risque résistant au bacille de Calmette-Guérin et présentant un carcinome in situ, avec ou sans tumeurs papillaires.

Kinder Morgan

Entreprise d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, Kinder Morgan a généré un résultat net au deuxième trimestre de 742 millions de dollars contre 602 millions de dollars il y a un an à la même période. Les revenus s'élèvent à 4,02 milliards de dollars contre 3,57 milliards un an avant. L'Ebitda ajusté ressort à 1,972 milliards de dollars, en hausse de 6%. Son bénéfice par action progresse de 23% à 0,32 dollar. La société a maintenu ses perspectives pour l'année 2025. Le bénéfice net est toujours attendu à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à 2024.

Lucid/Uber

Lucid Group, constructeur américain de véhicules électriques, a annoncé un programme mondial de robotaxi premium de nouvelle génération, créé exclusivement pour la plateforme de VTC Uber, en partenariat avec Nuro. Ce dernier se qualifie comme le créateur du système de conduite autonome de niveau 4 le plus évolutif. Le lancement est prévu pour la fin de l'année prochaine dans une grande ville américaine. Uber prévoit de déployer au moins 20 000 véhicules Lucid équipés du système Nuro Driver sur les six prochaines années.

TSMC

Au deuxième trimestre, le groupe taïwanais TSMC a enregistré un bénéfice net en augmentation de 60,7%, à 398,27 milliards de dollars taïwanais (11,67 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 377,90 milliards de dollars taïwanais par le consensus. Le résultat opérationnel a bondi de 61,7% à 463,423 milliards de dollars taïwanais.

Travelers

L'assureur Travelers a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le groupe a vu son bénéfice net s'envoler de 183% à 1,51 milliard de dollars, soit 6,53 dollar par action. Le bénéfice opérationnel ou core a bondi de 157% à 1,5 milliard de dollars, soit 6,51 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s'élevant à 3,60. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

United Airlines

United Airlines progresse alors que le groupe table sur un bénéfice pour son troisième trimestre en-dessous des attentes des analystes en raison d'une baisse de la demande de voyages. La compagnie aérienne américaine a averti que des difficultés opérationnelles à l'aéroport de Newark (pannes d'équipement, travaux continus sur les pistes et pénurie persistante de personnel au contrôle du trafic aérien) pèseraient sur ses bénéfices du troisième trimestre. Près de 70 % des vols opérés par la compagnie basée à Chicago se font via cet aéroport.