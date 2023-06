Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sur une note mitigée en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 16:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue peu ce jeudi en début de séance suite à une série d'indicateurs économiques mitigés, venue s'ajouter à une actualité d'entreprises vue comme peu propice à la prise de risques.



Une heure après la clôture, le Dow Jones recule de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite progresse timidement de 0,1% à 12.946,2 points.



Les marchés d'actions américains étaient initialement indiqués en hausse ce matin suite à l'adoption, dans la nuit, de l'accord visant à relever le plafond de la dette par la Chambre des représentants.



Mais les investisseurs ont été échaudés dans la matinée par plusieurs statistiques illustrant la résistance du marché du travail, un élément susceptible d'inciter la Fed à poursuivre ses hausses de taux.



Le secteur privé a ainsi généré 278.000 emplois en mai, un chiffre largement supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée ce jeudi par ADP.



Quant aux inscriptions aux allocations chômage, elles n'ont augmenté que de 2.000 lors de la semaine du 22 mai, pour s'établir à 232.000 contre 230.000 la semaine précédente.



Aux yeux de certains investisseurs, cela pourrait augurer une nouvelle hausse de taux de la part de la Réserve fédérale le mois prochain, des craintes qui ont fini par être relativisées par la parution d'un indice ISM manufacturier inférieur aux attentes.



Celui-ci s'est replié à 46,9 au mois de mai, contre 47,1 en avril, témoignant d'une contraction du secteur pour le septième mois d'affilée.



Fait préoccupant, l'ISM souligne que son sous-indice mesurant la vigueur des carnets de commandes n'avait plus connu de chute d'une telle ampleur depuis la crise financière de 2008.



Sans surprise, le secteur de la consommation se trouve sous pression et cède 0,5% après la révision à la baisse des objectifs annuels du groupe de grands magasins Macy's, qui cède plus de 3% en Bourse.



Le concepteur de logiciels d'entreprise en mode 'cloud' Salesforce lâche plus de 4% en dépit de la révision à la hausse de ses objectifs annuels à l'occasion de la parution, hier, de ses résultats trimestriels.



Les investisseurs semblent vouloir profiter de cette publication solide pour engranger quelques bénéfices sur la valeur, qui affichait à la clôture d'hier soir un gain de 69% depuis le 1er janvier.



Toujours sur le Dow, Chevron avance de 0,6% à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de RBC, qui louent la 'discipline' financière du groupe pétrolier américain.





