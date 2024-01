Wall Street sur une note mitigée après l'inflation PCE et Intel

(AOF) - Les marchés américains devraient s'inscrire en ordre dispersé après une inflation PCE ressortie en ligne avec les attentes. Cet indicateur est particulièrement surveillé par la Fed qui livrera sa prochaine décision de politique monétaire le 31 janvier. Côté valeurs, Intel a dévoilé des perspectives décevantes et devrait chuter à Wall Street à l'inverse d'American Express et de Visa. A quelques minutes des premières cotations, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,08% et ceux sur Nasdaq Composite perdent 0,17%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé dans le vert. Le PIB du quatrième trimestre est ressorti plus élevé qu'attendu, atteignant 3,3% en rythme annuel, bien plus que les 2% anticipés. L'inflation PCE, mesure surveillée par la Fed, est attendue ce vendredi. Côté valeurs, Tesla a chuté à son plus bas niveau depuis mai 2023, après la publication de résultats plus dégradés qu'anticipé au quatrième trimestre. LeS&P 500 a atteint son cinquième record de clôture consécutif. Le Dow Jones a progressé de 0,64% à 38049 points tandis que le Nasdaq a avancé de 0,18% à 15510 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,3% en décembre, en ligne avec les attentes après une progression de 0,4% en novembre. Leurs dépenses ont augmenté de 0,7% en décembre,contre un consensus de +0,4% après +0,4% en novembre.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,6% en décembre en rythme annuel, en ligne avec le consensus et après 2,6% en novembre. En rythme mensuel, il s'élève à 0,2% contre un consensus de 0,2% après une baisse de 0,1% en novembre. L’inflation core s'est élevée à 2,9% en rythme annuel, contre un consensus de 3% (+3,2% en novembre), et à 0,2% en rythme mensuel, en ligne avec les attentes.

Les promesses de ventes de logements seront connues à 16H00.

Les valeurs à suivre

American Express

L'émetteur de cartes de crédit American Express est attendu en hausse à la faveur d'objectifs annuels meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, la société a enregistré un bénéfice net en augmentation de 23% à 1,93 milliard de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action est ressorti en-dessous du consensus s'élevant à 2,64 dollars. Ses revenus ont progressé de 11% à 15,8 milliards de dollars. American Express a enregistré des provisions pour pertes sur prêts en progression de 40% à 1,437 milliard de dollars.

Intel

La série noire continue pour le secteur des semi-conducteurs. Après Texas Instruments et STMicrolectronics, Intel a dévoilé des perspectives décevantes et devrait chuter à Wall Street. Au premier semestre, la firme de Santa Clara (Cafifornie) table sur un bénéfice par action ajusté de 13 cents pour des revenus entre 12,2 et 13,2 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 34 cents et 14,25 milliards de dollars.

Marsh Mclennan

En 2023, le chiffre d'affaires de Marsh Mclennan s'est élevé à 22,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022, ou de 9% sur une base sous-jacente. Le résultat d'exploitation de l'entreprise américaine de gestion des risques ressort à 5,3 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation ajusté a augmenté de 17% à 5,6 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable à la société s'est élevé à 3,8 milliards de dollars. Le bénéfice par action a progressé de 25% à 7,53 dollars. Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 17% pour atteindre 7,99 dollars.

T Mobile

T Mobile a annoncé prévoir une croissance de son nombre d'abonnés supérieure aux estimations en 2024. Misant sur sa large couverture 5G et ses offres promotionnelles pour attirer les consommateurs, le groupe prévoit d'ajouter entre 5 millions à 5,5 millions d'abonnés pour l'ensemble de l'année 2024, dépassant les attentes de Wall Street de 2,67 millions, selon FactSet.

Valero Energy

En 2023, le fabricant de carburants de transport Valero Energy a affiché des résultats en baisse. Le résultat net annuel ressort à 11,87 milliards de dollars contre 9,14 milliards de dollars en 2022. Sur cette période, ses revenus ont diminué passant de 176,38 à 144,76 milliards de dollars. Le résultat opérationnel baisse sur un an passant de 15,69 à 11,85 milliards de dollars. Le bénéfice par action s'est élevé à 24,93 dollars contre 29 dollars en 2022. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de Valero chute et s'élève à 8,8 milliards de dollars, soit 24,92 dollars par action.

Visa

Visa a présenté une performance trimestrielle meilleure que prévu. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a progressé de 8% à 4,9 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre clos fin septembre, soit 2,39 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,41 dollars, soit 7 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% à 8,6 milliards de dollars, dépassant les attentes : 8,55 milliards.