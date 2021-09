Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sur une note irrégulière, entre pétrole et taux information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note irrégulière lundi matin, coincée entre la bonne tenue des valeurs énergétiques et, de l'autre, l'évolution plus préoccupante des rendements obligataires. Environ deux heures après l'ouverture, l'indice Dow Jones parvient à s'adjuger 0,5% à 34.961 points, alors que le Nasdaq Composite cède, presque symétriquement, 0,4% à 14.983,7 points. Après ses gains de la semaine passée, Wall Street ne veut rien lâcher en dépit de la tension qui caractérise les taux longs, avec un rendement du T-Bond à 10 ans qui a brièvement dépassé la barre psychologique des 1,5% ce matin. Le taux de cet emprunt de référence se calme un peu en fin de matinée, vers 1,4820%. Le marché obligataire reflète les perspectives du resserrement de la politique monétaire à venir de la Réserve fédérale, qui pourraient s'affiner demain avec une prise de parole du président de l'institution, Jerome Powell. La dégradation du compartiment obligataire peut également être rapprochée de la flambée du pétrole au-delà de 75,7 dollars (+2%), qui renforce les anticipations inflationnistes. Résultat, le compartiment énergétique bondit de 3,2%, signant la meilleure performance sectorielle du début de journée, sous l'effet de cette nouvelle hausse marquée des cours du brut. Côté chiffres, le Département du Commerce a annoncé ce matin une hausse de 1,8% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, nettement supérieure au consensus, après un gain de 0,5% en juillet. Les commandes hors transports - un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises - n'ont toutefois augmenté que de 0,2% en août. Côté valeurs, les GAFAM sont toutes orientées à la baisse, avec notamment un repli de 1,6% pour Amazon, sur lequel les analystes de Morgan Stanley ont abaissé leur objectif de cours. Le titre Altice USA décroche de plus de 5% suite à une dégradation du conseil de Credit Suisse, passé de 'surperformance' à 'neutre' sur la filiale américaine du groupe de télécommunications européens.

