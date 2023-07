Wall Street: sur une note indécise, résultats en demi-teinte information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 17:28

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi au gré des publications de résultats, le compartiment technologique étant notamment pénalisé par les performances décevantes de Netflix et de Tesla.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,7% à 35.320,1 points, enchaînant ainsi une neuvième séance consécutive de hausse, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 14.176,8 points.



Sur le plan sectoriel, le compartiment technologique pâtit des lourds décrochages de Netflix et Tesla et accuse, derrière la consommation non-essentielle, la deuxième plus forte baisse sectorielle du S&P 500 avec un repli de 1,3%.



Le titre Netflix lâche plus de 8% suite à l'annonce par le spécialiste de la vidéo à la demande d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et de prévisions moins bonnes que prévu.



Tesla cède quant à lui 6% après la parution de résultats montrant que le groupe californien n'entend pas renoncer à ses baisses de prix, ce qui pourrait pénaliser sa rentabilité future.



Ces publications décevantes interviennent alors que les publications des poids lourds technologiques vont être particulièrement scrutées sachant que les investisseurs se posent des questions sur la valorisation déjà bien tendue de l'indice Nasdaq, qui a rebondi de 36% cette année.



Johnson & Johnson (+6%) prend la tête du Dow Jones à la faveur de ses résultats meilleurs qu'attendu et de la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Au sein du Dow Jones, la hausse de J&J est renforcée par les hausses d'IBM (+2,5%) et Travelers (+1,5%) qui bénéficient eux aussi de leurs résultats trimestriels.



Sept des 11 compartiments du S&P 500 s'inscrivent dans le vert, le secteur de la santé affichant la plus forte progression (+1,7%) de ce début de journée.



Focalisés sur les résultats, les marchés d'actions ont peu réagi à la série de statistiques publiées dans la matinée.



Si le recul des inscriptions aux allocations chômage ne traduit toujours pas de faiblesse du marché du travail, le tableau économique semble un peu moins idyllique au vu de la dégradation des indicateurs avancés.



Cet indice, censé préfigurer la tendance générale de l'économie américaine pour les mois à venir, a de nouveau reculé au mois de juin (-0,7% à 106,1) notamment sous l'effet de la dégradation du moral des consommateurs.



Après tous ces chiffres, le rendement des Treasuries à dix ans se retend de 11 points au-delà de 3,85%, ce qui soutient le dollar qui gagne 0,5% contre toutes devises, l'Euro recule d'autant vers 1,1145 face au billet vert.



Sur le front pétrolier, les cours restent orientés à la hausse, ce qui n'empêche pas le WTI texan de se diriger vers sa première perte hebdomadaire après trois semaines consécutives de progression.