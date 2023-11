Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sur une note indécise, entre énergie et techs information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé vendredi, le regain d'appétit pour les valeurs de l'énergie étant compensé par le reflux des géants de la 'tech' suite à leur récent rally.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3%, mais le Nasdaq Composite s'effrite de 0,2% à 14.231,4 points.



Les valeurs technologiques subissent quelques prises de bénéfice après leur forte hausse des derniers mois, tout particulièrement les 'sept magnifiques' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla et Nvidia) qui ont largement tiré les marchés cette année.



'Le ratio P/E (prix/bénéfices anticipés à 12 mois) des sept magnifiques est à présent 1,7 fois supérieur à la médiane du S&P 500, ce qui est bien au-delà de la tendance historique', rappellent les équipes de La Financière de l'Echiquier.



Les titres Alphabet (-1,5%), Nvidia (-1,4%), Apple (-1%) et Meta (-0,8%) signent ainsi les plus fortes baisses de l'indice S&P 500 en début de séance.



Fermée hier pour la fête de Thanksgiving, Wall Street fermera avec trois heures d'avance aujourd'hui, c'est-à-dire à 13h00 (heure de New York).



Le secteur de l'énergie est de son côté le plus performant (+1%) à la faveur d'un léger redressement des cours du pétrole à moins d'une semaine de la réunion de l'Opep+. Chevron et ExxonMobil en profitent pour gagner autour de 1%.



Les secteurs des ressources de base (+0,6%), de la santé (+0,5%) et de la finance (+0,5%) contribuent également à la progression de la sphère traditionnelle du marché.



Le 'Black Friday', journée promotionnelle qui lance la période des achats de fin d'année, ne réussit en revanche que moyennement au secteur de la distribution.



L'action Walmart, le géant américain de la distribution, progresse de 0,4%, mais le titre Amazon lâche près de 0,6%.



Les rendements des Treasuries se tendent légèrement sans sortir de la fourchette étroite dans laquelle ils évoluent depuis près de deux semaines du fait de la perspective d'une fin du cycle de hausses de taux de la Fed.



Le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans ressort à 4,48%, contre 4,44% il y a une semaine, au lendemain d'une journée de clôture des marchés pour Thanksgiving.



Publié dans la matinée, l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur privé s'est maintenu en zone d'expansion au mois de novembre, à 50,7 en estimation préliminaire, un niveau inchangé par rapport à octobre.



Sur le marché des changes, le dollar s'inscrit en repli face à l'euro, le billet vert pâtissant toujours du plafonnement des taux aux Etats-Unis dans un contexte de décélération persistante de l'inflation.



Sur l'ensemble de la semaine réduite à seulement trois séances et demie, le Dow gagne pour l'instant 1,2% tandis que le Nasdaq progresse d'environ 0,8%.





