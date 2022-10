Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: sur une note contrastée après PIB et résultats information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans direction claire jeudi matin, les acteurs du marché peinant à dégager une véritable tendance après des résultats trimestriels contrastés et des indicateurs renforçant les craintes d'un resserrement de la politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 se replie de 0,3%, annonçant un début de séance contrasté.



Les investisseurs ont appris ce matin que le PIB des Etats-Unis s'était redressé de 2,6% au troisième trimestre en rythme annualisé, selon la toute première estimation du Département du Commerce.



Ce chiffre meilleur que prévu (le consensus anticipait un chiffre de 2,3%) vient freiner le récent espoir d'un ralentissement significatif des hausses de taux d'intérêt de la Fed durant les mois qui viennent.



Cette statistique s'ajoute à d'autres indicateurs montrant la robustesse de l'économie américaine, susceptibles d'encourager la Réserve fédérale à continuer à relever ses taux de manière agressive.



Le Département du Commerce a également fait état ce matin d'une progression de 0,4% des commandes de biens d'équipement le mois dernier, après un gain de 0,2% au mois d'août.



Le dollar s'est nettement raffermi après ces publications tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans remonte à 4,03% après avoir établi des plus bas d'une semaine hier.



Les résultats jugés désastreux publiés dans la soirée d'hier par Meta Platforms, le propriétaire de Facebook, devraient encore peser sur le compartiment technologique après les lourdes déceptions sur Microsoft et Alphabet.



Les solides performances des grands groupes du Dow Jones, dont Caterpillar, Merck et McDonald's, devraient néanmoins permettre d'amortir cette onde de choc.



Apple et Amazon publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.