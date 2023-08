Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sur un mode attentiste en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - Wall Street a débuté la séance sur une note indécise mercredi matin, dans un marché prudent à la veille de la publication de nouveaux chiffres de l'inflation et après trois séances de hausse d'affilée.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones est stable, à 34.854 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote autour de 0,2% à 13.980 points.



Même si l'état de l'économie mondiale inquiète toujours, les places boursières sont mieux orientées ces derniers temps, grâce notamment à la perspective d'une fin prochaine des hausses de taux de la Fed.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, s'est adjugé près de 1,5% hier, sa meilleure performance journalière depuis le mois de juin, ce qui lui permet d'afficher un gain de 2,8% en l'espace de trois séances.



Il faudra cependant attendre la publication, demain, de l'indice PCE des prix, toujours très surveillé par les marchés, pour tenter d'y voir plus clair.



Sachant que la Réserve fédérale est, elle aussi, particulièrement attentive à ces chiffres, des données rassurantes entérineraient la fin de son cycle de resserrement monétaire.



Les derniers indicateurs sont d'ailleurs venus confirmer l'efficacité de la politique monétaire restrictive orchestrée par la Fed au niveau de l'activité économique.



La croissance du PIB des Etats-Unis est ainsi ressortie à 2,1% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, qui l'avait évaluée à 2,4% en première lecture.



Cette accélération de la croissance, par rapport aux 2% observés au premier trimestre, se montre bien plus faible que ce le marché attendait, puisque le consensus visait au contraire une révision en hausse à 2,6%.



Autre signe de ralentissement, le secteur privé n'a généré que 177.000 nouveaux emplois en août, un chiffre en baisse sensible par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP.



Le point de mire de la semaine reste néanmoins la statistique de l'emploi d'août, qui sera publiée vendredi, ainsi que ses éventuelles implications sur l'évolution de la politique de la Fed.



En attendant, le mouvement de retour au calme sur le compartiment obligataire, dont la brutale remontée avait été à l'origine du regain de nervosité des investisseurs, se confirme de jour en jour.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans revient en direction de 4,10%, un plancher de quasiment un mois.



Les cours pétroliers restent orientés à la hausse, avec un WTI qui avance de 0,3% à 81,4 dollars alors que les stocks de brut américains poursuivent leur décrue.



Les données publiées ce matin par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que le recul des stocks de pétrole brut s'est poursuivie pour une troisième semaine consécutive.





