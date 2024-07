Wall Street sur le qui-vive avant des séances riches en évènements

(AOF) - Wall Street a fini proche de l'équilibre avant des prochaines séances denses aussi bien du côté des sociétés, que de la macroéconomie. Première publication d'importance de la semaine, McDonald's a dévoilé des comptes trimestriels mitigés, mais l’action a clôturé en tête du Dow Jones. Elle sera notamment suivie par celles d'AMD, de Merck, de Microsoft, d'Amazon, d’Apple... La semaine sera aussi marquée par les décisions des grandes banques centrales (Japon, États-Unis et Grande-Bretagne). Le Dow Jones a perdu 0,12% à 40539,93 points et le Nasdaq Composite a grappillé 0,07% à 17370,20 points.

L'action McDonald's (+3,90% à 261,83 euros) a progressé à Wall Street alors que le chaîne de restauration rapide a publié ce lundi des résultats mitigés au premier semestre. Sur cette période, ses revenus consolidées se sont élevées à près de 12,7 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à l'année précédente de 2%. Son résultat opérationnel augmente de 1%, ressortant à 5,66 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice net recule de 4% à 3,95 milliards de dollars. Le bénéfice net par action se replie lui de 2% à 5,46 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'a été publiée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Les prochaines fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple arriveront plus tard que prévu, manquant ainsi le lancement initial des prochaines évolutions logicielles de l'iPhone et de l'iPad, affirme Bloomberg. La société prévoit de commencer à déployer Apple Intelligence auprès de ses clients dans le cadre de mises à jour logicielles à venir d'ici octobre, selon des personnes ayant connaissance du dossier. Les fonctions d'intelligence artificielle arriveront donc quelques semaines après les versions initiales d'iOS 18 et d'iPadOS 18 prévues pour septembre.

Disney

Deadpool & Wolverine" de Marvel a rapporté 205 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation au Etats-Unis, selon les estimations de Comscore. Sa production a coûté 200 millions de dollars, selon Variety. Il bat le record de la meilleure ouverture pour un film classé R au niveau national. Derrière "Deadpool & Wolverine", on trouve "Twisters", qui a rapporté 35,3 millions de dollars, et Despicable Me 4" avec 14,2 millions de dollars, selon les estimations de Comscore.

ON Semiconductor

Le fabricant de semi-conducteurs ON Semiconductor a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 338,2 millions de dollars contre 576,6 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 96 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d’affaires a reculé de 17% à 1,735 milliard dollars alors que le marché visait 1,73 milliard de dollars.