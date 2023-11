Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sur la voie d'un 'atterrissage en douceur' information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin suite à une deuxième estimation de la croissance américaine au troisième trimestre, encore bien meilleure que la première.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



L'économie des Etats-Unis a enregistré sur le trimestre allant de juillet à septembre une croissance plus forte que prévu, à en croire la deuxième estimation publiée ce matin par le Département du Commerce.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 5,2% en rythme annualisé, grâce principalement à la vigueur des investissements des entreprises.



Ce chiffre, qui confirme la santé étincelante de l'économie américaine, est supérieur à la première estimation de 4,9% que les analystes s'attendaient à voir confirmée en seconde lecture.



La tendance positive est toujours soutenue par les déclarations de Christopher Waller, un membre de la Fed, qui n'a pas écarté hier une baisse de taux si toutes les conditions étaient réunies en 2024.



Tous ces éléments accréditent le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, caractérisé par un reflux de l'inflation et l'absence d'augmentation significative du chômage.



Du côté des changes, le dollar repart à la hausse, les bons chiffres de la croissance faisant plus que compenser la perspective d'une réduction des taux, ce qui fait reculer l'euro aux abords de 1,0975.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans revient en direction de 4,31%, un niveau inédit depuis le mois de septembre.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut progressent, avec un baril de brut léger américain qui avance de 1,5% à 77,6 dollars, avant la publication dans le courant des données de l'Energy Information Administration (EIA).





