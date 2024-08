Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: sur la réserve avant les résultats de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans grande tendance lundi, tiraillée entre la bonne tenue du compartiment énergétique et le repli des valeurs technologiques, dans un marché qui se montre attentiste à deux jours de la publication de résultats de Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 41.301,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,8% à 17.731,2 points. L'indice S&P 500 lâche quant à lui 0,2% à 5622,6 points.



Les propos rassurants tenus vendredi dernier par Jerome Powell, le président de la Fed, ont grandement rassuré les investisseurs quant à l'imminence de prochaines baisses de taux aux Etats-Unis.



Ces commentaires ont permis au S&P de revenir, tôt ce matin, à une quinzaine de points de son plus haut historique, actuellement établi à 5669,7 points, avant se retourner à la baisse.



Wall Street va tourner son attention mercredi vers les résultats avec l'espoir que de bonnes surprises permettent à l'indice de référence de battre de nouveaux records.



En attendant, l'indice S&P de la technologie perd 1,5% et signe la plus forte baisse du jour, plombé justement par Nvidia (-2%) et les fabricants de semi-conducteurs en général.



Depuis son point bas atteint lors de la phase de correction le 7 août, le titre Nvidia a repris plus de 20%, ce qui montre que de bonnes nouvelles sont intégrées dans les cours.



En tête des indices sectoriels S&P, l'énergie prend 1,2%, soutenue par la vigueur des cours pétroliers suite à la confrontation, hier, entre le Hezbollah et Israël, qui se sont mutuellement attaqués tout en évitant une trop grande escalade.



Le baril de brut léger américain (WTI) gagne actuellement plus de 3,2% au-delà de 77,2 dollars.



Seule statistique au menu du jour, les commandes de biens durables en excluant le secteur volatil des transports se sont tassées de 0,2% en juillet en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce.



Des indicateurs publiés cette semaine permettront de faire le point sur la consommation et l'inflation aux Etats-Unis avec l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board demain puis l'indice PCE vendredi.





