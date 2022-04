Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: sur la réserve avant de nouveaux résultats information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur des scores pratiquement inchangés mardi matin dans un marché qui reste attentiste sur fond de lancement des publications de premier trimestre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance sans grande direction.



L'intérêt des investisseurs va sérieusement se tourner à partir de cette semaine sur la saison des résultats d'entreprises, dont le rythme est appelé à progressivement s'intensifier dans les jours qui viennent.



Plusieurs géants de la trempe de Procter & Gamble, Tesla, AT&T ou American Express ont en effet prévu de dévoiler leurs comptes d'ici à la fin de la semaine.



Tous ces résultats seront surveillés de près par les investisseurs afin de savoir si les sociétés américaines ne se laissent pas déborder par le contexte de forte inflation du moment.



L'indice S&P 500 - véritable référence des gérants américains - a cédé près de 6,5% depuis le début de l'année et les investisseurs espèrent que la saison des résultats apportera une nouvelle impulsion au marché.



D'après FactSet, les résultats dans leur ensemble sont prévus en progression de 4,5% sur un an, leur croissance la plus faible depuis la fin 2020.



Après un long week-end de trois jours, la Bourse de New York avait commencé la semaine de façon relativement terne lundi, avec des retraits d'un peu plus de 0,1%.



Signe de l'attentisme des investisseurs, les Bourses européennes évoluent elles aussi sur une note de prudence mardi, le DAX allemand cédant 0,7% alors que le CAC parisien lâche 1,2%.



En l'absence d'indicateurs macroéconomiques de premier plan, les investisseurs commencent déjà à se pencher sur de premiers résultats d'entreprises ce mardi.



Johnson & Johnson a notamment fait état ce matin d'un bénéfice par action de 1,93 dollar, en baisse de 16%, tout en maintenant ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le titre était attendu en léger repli de 0,3% à l'ouverture.