Wall Street : sur la réserve après les résultats bancaires

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note indécise mardi, marquant une pause au lendemain de nouveaux records, dans la foulée des publications contrastées de plusieurs grandes banques américaines. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se maintient autour de son point d'équilibre, à 28.904,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 2254,9 points. 'Ce sont certes des scores faibles, mais ils font suite aux plus hauts historiques atteints hier dans un climat d'optimisme autour des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine', rappelle un trader. 'Les intervenants de marché attendent maintenant la signature très anticipée de cet accord de phase 1', explique-t-il. Les marchés américains ont oscillé tout au long de la matinée entre gains symboliques et pertes minimes, les investisseurs se demandant si l'élan imprimé en 2019 va pouvoir se prolonger lors de la saison des résultats. Les bénéfices des entreprises américaines sont attendus en baisse de 2% sur le quatrième trimestre, au moment où le ratio qui compare leur capitalisation boursière à leur chiffre d'affaires s'établit à 2,4 fois, soit un niveau très largement supérieur à celui de leurs homologues européennes et japonaises (1,3 fois). Or le coup d'envoi de la saison des résultats a été marqué par les publications plutôt contrastées de la part de trois banques américaines de premier plan. JPMorgan Chase - la première banque américaine en termes d'actifs - progresse de plus de 3% après l'annonce d'un bénéfice record sur le quatrième trimestre, dû à un regain de confiance de ses clients sur fond de progrès concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Citigroup avance de son côté de 2;2% suite à la publication d'un bénéfice trimestriel en hausse de 15%, et supérieur aux attentes, malgré des coûts qui ont repris une trajectoire ascendante. Wells Fargo lâche néanmoins 3,5% après avoir dévoilé un profit trimestriel en net repli du fait de frais de procédure en hausse dues à ses pratiques commerciales litigieuses.

