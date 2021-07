Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sur la défensive avant de nombreux résultats information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin, les investisseurs semblant sur la défensive avant la déferlante de résultats de sociétés prévue dans les jours qui viennent. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais abandonnent autour de 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le rythme des publications trimestrielles va nettement s'accélérer cette semaine, avec les résultats de 177 des 500 composantes du S&P 500, dont les géants américains de la technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon. Outre les GAFAM, l'agenda des publications de résultats pour la semaine à venir inclut entre autres General Electric, Pfizer, Ford, McDonald's, Boeing et ExxonMobil. Si la saison des résultats a bien démarré jusqu'ici, la circonspection des investisseurs se justifie par les nouveaux records atteints par Wall Street vendredi. La tendance est également fragilisée par la chute des places chinoises, qui a vu l'indice Hang Seng décrocher de 4,1% ce lundi et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale lâcher quelque 3,2%. 'Le parti semble vouloir poursuivre sa régulation du secteur technologique d'une part mais également dans le secteur de l'immobilier et cela fait craindre d'une accélération de celle-ci au sein de la seconde puissance mondiale à court terme', explique-t-on chez IG. Autre motif de prudence, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed se réunit mardi et mercredi, un rendez-vous qui va permettre à la banque centrale d'affiner sa feuille de route face à la remontée de l'inflation en vue d'une prochaine réduction de ses rachats d'actifs ('tapering'). Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aujourd'hui aux chiffres des ventes de logements neufs, attendues en hausse sur le mois de juin.

