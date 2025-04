Wall Street supporte bien la cadence des résultats

(AOF) - Les marchés actions américains sont bien orientés, la place new-yorkaise étant principalement concentrée sur les nombreuses publications d'entreprises de ce jeudi. Plusieurs sociétés ont abaissé leurs perspectives annuelles à l'instar du géant des produits ménagers et d'hygiène Procter & Gamble qui souffre de l'impact des droits de douane. Sur le front des statistiques, les commandes de biens durables sont ressorties bien meilleures qu'annoncé. Vers 18h00, le Dow Jones progresse de 0,66% à 39869 points et le Nasdaq de 2,02% à 17045 points.

Procter & Gamble se replie de 4,65% à 158,02 dollars, accusant l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Le spécialiste américain des produits ménagers et d'hygiène a abaissé ses prévisions annuelles en raison de l'impact des taxes douanières : il anticipe désormais un chiffre d'affaires stable, là où il prévoyait jusqu'ici une croissance comprise entre 2% et 4% pour son exercice décalé, qui s'achèvera fin juin. Concernant le bénéfice net, il n'est plus attendu en hausse que de 6% à 8%, contre une fourchette de 10% à 12% visée précédemment.

Les chiffres économiques du jour

Après une hausse de 4,4 % en février, les ventes de logements existants aux États-Unis ont nettement reculé de 5,9 % en mars, loin des prévisions des économistes qui tablaient sur un repli de 3 %. Elles se sont ainsi établies à 4,02 millions d’unités le mois dernier, contre des attentes à 4,14 millions.

Conformément aux attentes, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 6 000 unités la semaine dernière, en passant de 216 000 à 222 000 unités.

Les commandes de biens durables ont progressé de 9,2% en mars aux Etats-Unis en rythme mensuel après une hausse de 0,9% en février. Elles étaient anticipées en croissance de 2,1%

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Airlines

Le groupe de transport aérien American Airlines a creusé sa perte nette au premier trimestre. Cette dernière est passée de 312 à 473 millions de dollars, soit une perte par action qui s'est aggravée de 48 à 72 cents par titre. De son côté, le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 0,7 %, à 12,6 milliards de dollars, soutenu par l'international (+2,9 %) malgré une baisse des capacités de 0,8 %.

Bristol

Bristol-Myers Squibb a publié un bénéfice net ajutés de 3,7 milliards de dollars au premier trimestre 2025, loin de la perte de 8,9 milliards de dollars dévoilé un an plus tôt à la même période. Le bénéfice par action s'est ainsi élevé à 1,8 dollar, contre des prévisions à 1,52 dollar. Le chiffre d'affaires a quant à lui diminué de 6 %, à 11,2 milliards de dollars, mais les analystes tablaient sur un repli supérieur autour de 10,7 milliards de dollars

Dow

Le chimiste américain a publié des comptes en nette dégradation, mais supérieurs aux prévisions. Ainsi, au premier trimestre, le résultat net est passé d'un bénéfice de 538 millions de dollars à une perte de 290 millions de dollars. Parallèlement, le bénéfice d'exploitation par action s'est élevé à 0,02 dollar, là où les analystes tablaient sur une perte de 0,02 dollar.

IBM

IBM a dévoilé des résultats plus solides qu'anticipé, mais aussi averti que le travail du Doge pour réduire les dépenses fédérales impacterait son activité. Au premier trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,06 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,72 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,60 dollar, soit 20 cents de mieux que le consensus.

Newmont

Au premier trimestre 2025, le bénéfice net ajusté de Newmont s'est élevé à 1,40 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action diluée. Il est supérieur au consensus : 0,88 dollar par action. Le bénéfice net est en amélioration par rapport au premier trimestre 2024 : 630 millions de dollars, soit 0,55 dollar par action. Les ventes sur les trois premiers de cette année s'élèvent à 5,01 milliards de dollars contre 4,02 milliards de dollars il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, en un an, le free cash flow est passé de -74 millions de dollars à 1,206 milliard de dollars.

PepsiCo

PepsiCo, dont l'action se replie de près de 1% en avant-Bourse, a déclaré un bpa de 1,48 dollar au premier trimestre contre un consensus de 1,49 dollar. Le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de 1,8% sur la période, atteignant 17,92 milliards de dollars contre 17,77 milliards de dollars attendus. Pour l'exercice 2025, le géant des sodas américain anticipe une baisse de 3% de son bénéfice par action, alors que le groupe américain tablait sur une hausse auparavant.

Texas Instrument

Texas Instruments est attendu dans le vert en avant-Bourse après avoir dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé. Au premier trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice augmenter de 7% à 1,18 milliard de dollars, soit 1,28 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,23 dollar, soit 16 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de 11% à 4,07 milliards de dollars, un niveau supérieur aux attentes de Wall Street : 3,91 milliards de dollars.

UPS

UPS a trouvé un accord pour l'acquisition d'Andlauer Healthcare Group pour un total de 2,2 milliards de dollars canadiens, soit environ 1,59 milliard de dollars. Cette société, dont le siège social est au Canada, est spécialisée dans les solutions personnalisées de logistique et de transport sous chaîne du froid pour le secteur de la santé. Avec cette opération, le groupe américain va pouvoir élargir son portefeuille mondial de solutions de chaîne du froid de bout en bout.