Wall Street: stabilité en vue après des trimestriels

(CercleFinance.com) - Une ouverture plutôt stable se profile à la Bourse de New York, au vu des futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (sans changement), après une première salve de publications trimestrielles dans le secteur financier.



JPMorgan Chase a publié un BPA en hausse de 16% à 4,75 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, un gonflement des provisions pour pertes sur crédit ayant été compensé par une augmentation de revenus de 8% sur fond de taux plus élevés.



A cette occasion, son PDG Jamie Dimon a indiqué que l'économie américaine était 'résiliente' même si les dépenses des consommateurs ont ralenti. 'Le marché du travail s'est quelque peu affaibli, mais la croissance de l'emploi demeure forte', estimait-il.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux publications ce jour des banques Citigroup et Wells Fargo, ainsi qu'à celles du géant de la gestion d'actifs BlackRock et de la compagnie d'assurance-santé UnitedHealth.



Toujours dans l'actualité des valeurs, UBS a relevé sa recommandation sur Microsoft de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 345 à 400 dollars, soit un potentiel de progression de 17% pour le titre du géant informatique.



Du côté des statistiques, confirmant la tendance à la désinflation aux Etats-Unis, les prix à l'importation ont affiché une chute de 6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers), en rythme annuel au mois de juin.





