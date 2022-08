Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: stabilisation après le plongeon de la veille information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue autour de son point d'équilibre mardi matin, les investisseurs tentant de se remettre des lourdes pertes essuyées à l'issue de la séance d'hier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, annonçant une ouverture sans grand changement.



Wall Street a enregistré hier sa plus lourde chute depuis le début de son rebond estival, le 16 juin dernier, avec un repli de 2,1% pour l'indice S&P 500.



Si le S&P affiche encore un gain de quelque 12,8% depuis son creux du mois de juin, il accuse un recul de près de 4% sur la semaine écoulée.



La multiplication des signes de ralentissement de l'économie mondiale, en premier chef en Europe, plombe depuis quelques séances les perspectives des sociétés cotées et le moral des investisseurs.



La prudence des intervenants peut également s'expliquer par l'imminence de la réunion de Jackson Hole, le grand rendez-vous de la fin de l'été pour les banquiers centraux de la planète.



En raison de la vigueur persistante de l'inflation, les acteurs de marché s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine franchisse une nouvelle étape dans son processus de resserrement monétaire.



Ces anticipations bénéficient une nouvelle fois au dollar, qui atteint de nouveaux sommets de 20 ans face à l'euro, autour de 0,9920.



Comme le billet vert, l'or et les emprunts du Trésor américain profitent de leur statut de valeur refuge et de la désaffection des investisseurs pour les actifs à risque.



Les investisseurs sont dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice PMI de S&P Global, qui devrait montrer que l'activité continue de bien résister aux Etats-Unis.



Les chiffres des ventes de logements neufs devraient, en revanche, montrer une accentuation des difficultés actuellement traversées par le marché immobilier américain.





