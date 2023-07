Wall Street: soutenue par les statistiques du jour information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - Soutenue par des indicateurs favorables, la Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, ce qui devrait lui permettre de finir le mois de juillet sur une note très positive.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 35.473,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 1,5% à 14.271,3 points.



Le début de journée a été rythmé par une série de statistiques ayant donné aux investisseurs l'assurance que l'inflation s'apaisait et que les inquiétudes sur l'économie pouvaient être écartées.



Les investisseurs ont notamment été rassurés par la publication de l'indice des prix PCE 'core' (hors prix des produits alimentaires et prix de l'énergie), la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed.



Les prix à la consommation, mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), ont ralenti à +4,1% en juin sur un an, après une hausse de 4,6% en avril.



Ce reflux des tensions inflationnistes, qui laisse espérer une inflexion de la politique monétaire restrictive menée par la Fed, intervient alors que son président, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte cette semaine à de nouveaux relèvements de taux.



Toujours du coté de l'économie, l'indice de confiance de l'Université du Michigan s'avère également très positif puisque ce baromètre très suivi de la confiance du consommateur a bondi de 7,2 points à 71,6, un plus haut depuis octobre 2021.



Ces statistiques favorables, qui écartent a priori le scénario d'une approche trop agressive de la Fed, contribuent à une détente des rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans revenant en direction de 3,95% après avoir dépassé le seuil des 4% hier.



Côté résultats, l'accueil positif réservé aux comptes trimestriels d'Intel (+4%) fait plus que compenser la déception liée aux performances financières de Ford (-3%).



Chevron (-1%) et ExxonMobil (-2%) faiblissent un peu suite à la publication de leurs chiffres de deuxième trimestre.



Les gains de Wall Street ce vendredi tranchent avec une semaine qui a été plus chahutée pour les places américaines, partagées entre bons et mauvais résultats d'entreprises, indicateurs solides et prudence de la Fed.



Ce qui explique que sur la semaine, le Dow grignote à peine 0,7%, le S&P progresse de 0,8% et le Nasdaq prend 1,5%.



Mais sur l'ensemble du mois de juillet, les trois grands indices finissent assez nettement dans le vert, affichant tous des gains de l'ordre de 5%.