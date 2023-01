Wall Street soutenu par les valeurs technologiques

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, portés par les valeurs technologiques. Elles ont bénéficié de l'annonce de suppressions de postes chez Alphabet et d'une conquête d'abonnés meilleure que prévu de la part de Netflix. Elles résistent à la poursuite de la hausse des taux longs. Un membre de la Fed, Esther George, souhaite plus de preuves d'un ralentissement dans les services avant d'être sûre d'être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. Le Dow Jones a gagné 1% à 33 375 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2, 66% à 11 140 points.

Après Salesforce, Amazon et Microsoft, Alphabet, la maison-mère de Google a annoncé d’importantes suppressions de postes. En Bourse, l’action Alphabet a gagné 5,34% à 98,02 dollars sur fond de rebond des indices américains. Le géant internet va supprimer 12 000 emplois, ce qui représente 6% de ses effectifs. Alphabet n’avait auparavant jamais supprimé autant de postes de son histoire. Depuis le début de l’année dernière, les pertes d’emplois dans le secteur de la technologie ont dépassé les 200 000, selon un décompte du Financial Times.

Les ventes de logements anciens ont reculé de 1,5% en décembre aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de - 5,4% et -7,9% en novembre.

"Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui " ,a déclaré le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai.

La Nasa a choisi Boeing et son équipe industrielle pour diriger le développement et les essais en vol d'un avion démonstrateur transsonique à ailes en treillis. Les technologies démontrées et testées dans le cadre du programme de démonstrateur de vol durable (SFD) serviront de base aux conceptions futures et pourraient conduire à des gains révolutionnaires en matière d'aérodynamique et de rendement énergétique. La Nasa investira 425 millions de dollars sur sept ans dans ce projet, Boeing et ses partenaires industriels environ 725 millions.

Netflix a annoncé un réaménagement de sa direction. Le cofondateur du service de vidéo en ligne, Reed Hastings (62 ans), a indiqué qu'il quittait son poste de directeur général. Après vingt-cinq ans passés aux commandes de la firme californienne, il reste président exécutif. Un duo, composé de son adjoint, Ted Sarandos, et du chef des opérations, Greg Peters, va désormais piloter l'entreprise créée en 1997, qui était alors une petite société de location de DVD par correspondance.

Le PDG de Texas Instruments, Rich Templeton, va être remplacé par Haviv Ilan, à compter du 1er avril. " Cette transition est une succession bien planifiée qui fait suite à la promotion d'Haviv au poste de vice-président senior en 2014, de vice-président exécutif et de directeur de l'exploitation en 2020, et à son élection au conseil d'administration en 2021 " a expliqué le fabricant de semi-conducteurs. Il avait rejoint Texas Instruments en 1999. Rich Templeton restera président du conseil d'administration.