Wall Street: soutenu par des espoirs d'actions de la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé en terrain positif, aidé par des espoirs d'une action de la Fed et des rachats à bon compte sur des technologiques. Le Dow Jones a ainsi repris près de 0,3% à 33224 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de plus de 3,3% à 13474 points.



La perspective d'une éventuelle intervention de la Réserve fédérale, pour atténuer les conséquences de la guerre en Ukraine sur les marchés, a permis aux investisseurs de reprendre un peu confiance après la série noire qu'ils traversaient depuis le début de l'année.



Pour bon nombre de stratèges, l'intervention russe en Ukraine s'apparente en effet à un 'cygne noir', à savoir un choc externe, imprévu et majeur requérant par définition une réponse exceptionnelle en termes de politique monétaire.



'Au cours du premier mandat de Jerome Powell en tant que président de la Fed à partir de 2018, le marché boursier a subi deux corrections et la Fed a chaque fois changé ses plans en revenant sur ses projets de hausses de taux', rappelait-on chez Capital Economics.



Des statistiques du jour dans l'ensemble plutôt positives ont contribué à soutenir le moral, comme une révision en hausse de 0,1 point de la croissance du PIB des Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2021, à +7% en rythme annualisé.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage a de son côté diminué de 17.000 la semaine dernière pour s'établir à 232.000. En revanche les ventes de logements neufs ont reculé de 4,5% au mois de janvier, pour représenter un volume annualisé CVS de 801.000.



Côté valeurs, les opérateurs ont accueilli favorablement les résultats du groupe d'enchères sur Internet eBay (+1,6%) et acclamé ceux du groupe de biotechnologies Moderna (+15,1%), accompagnés dans les deux cas de l'annonce de nouveaux rachats d'actions.



A noter également la bonne tenue des valeurs de la défense, telles que Northrop Grumman (+2,5%) ou Raytheon (+2,2%), qui ont profité de la perspective d'un renforcement des dépenses militaires dans un contexte géopolitique mondial très tendu.





