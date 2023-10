Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : sous stress, la rupture des supports est actée information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 23:54









(CercleFinance.com) - Wall Street a creusé ses pertes à la mi-séance, alors que la situation se tend ce mercredi soir au Proche Orient après une série de frappes israéliennes sur la bande de Gaza en fin de journée (qualifiées de 'massives') tandis que Benjamin Netanyahou invoque la lutte du 'peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres'.

Et ceci survient au lendemain de déclarations du ministre de la défense américain J.Kirby expliquant mardi soir que 'la guerre allait arriver, que ce serait dramatique et sanglant, que les civils devaient être préservés mais qu'il y aurait de nombreuses victimes'.



Et comme nulle proposition de paix n'est prise en considération, qu'aucun des camps qui se font face ne veut négocier, avec une soudaine dégradation des relations entre la Turquie et Israël et une armée égyptienne en alerte maximum dans le Sinaï, tous les éléments d'un embrasement semblent en place.



Le stress revient à Wall Street, le 'VIX' grimpe de +6Pts vers 20,3 alors que le S&P500 chute de -1,45% vers 4.186, validant une franche rupture du support des 4.230.



Le Nasdaq a chuté de -2,5% (vers 12.820, pour une clôture au plus bas, avec une franche cassure des 13.000 à la clé) et seul Microsoft (+3,1%) a surnagé.

De lourds dégagements ont pesé sur Alphabet -9,5%, Datadog -7,5%, Okta -6,3%, Microchip -6,1%, Amazon -5,6%, AMD -5,5%, Intel et paypal -5,1%, Nvidia -4,3%, Meta Platform, Qualcomm et Paychex -4,2%.



En termes d'actualité boursière l'un des 'faits du jour' demeure bien sûrl'effondrement d'Alphabet dans de volumes consiédérables (réprésentant 3 fois le chiffre d'affaire du CAC40 ce 25 octobre).



Mais le 3ème trimestre 2023 demeure globalement un bon cru: à ce stade de la saison des résultats, sur les 17% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 73% d'entre elles ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, un ratio très classique qui ne témoigne pas encore d'une véritable embellie au niveau de l'activité des entreprises.



Malgré le lourd repli des indices US, l'embellie amorcée lundi sur les T-Bonds ne parvient vraiment pas à se confirmer et c'est même un revirement très alarmant qui se manifeste ce mercredi : le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de 12Pts vers 4,96%, à tout juste une demi-douzaine de Pts de base du record de plus de 16 ans atteint en début de semaine, au-delà du seuil des 5% (brièvement 5,02%, lundi matin).





