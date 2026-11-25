Donald Trump relance l'offensive commerciale dans un contexte économique contrasté aux Etats-Unis. Alors que le marché du travail fait preuve de résilience, le secteur immobilier continue de souffrir du coût du crédit.

Wall Street est de nouveau sous pression à la veille de Thanksgiving. Alors que les inquiétudes relatives à la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle continuent de peser sur les valeurs technologiques, les investisseurs doivent composer avec des statistiques macroéconomiques qui confortent les anticipations d'un resserrement monétaire.

La croissance américaine au troisième trimestre a été révisée à 4,3% en rythme annualisé, contre une estimation initiale de 3,4%, tandis que l'inflation PCE atteint 3,8% sur un an en octobre.

Donald Trump relance l'offensive commerciale

L'administration américaine a dévoilé un projet de nouveaux droits de douane visant 14 partenaires commerciaux, parmi lesquels la Chine, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud. Washington entend lutter contre les surcapacités industrielles de ses partenaires, accusés d'inonder les marchés internationaux de produits à bas prix.

Les droits de douane envisagés atteignent notamment 20% pour la Chine et le Vietnam et 15% pour l'Union européenne. Ces mesures, qui pourraient entrer en vigueur début 2027, reposent sur la section 301 du Trade Act de 1974, offrant à Washington une base juridique différente de celle précédemment invalidée par la Cour suprême.

Cette nouvelle offensive commerciale intervient dans un contexte particulièrement délicat pour la Réserve fédérale, alors que les barrières douanières risquent d'entretenir les pressions inflationnistes.

Le marché du travail américain ne montre pas de signe de faiblesse marqué

Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage sont tombées à 189 000 au cours de la semaine achevée le 21 novembre, contre 200 000 attendues par les économistes. Le nombre d'Américains continuant de percevoir des allocations chômage a également reculé de 95 000, à 1,697 million, au cours de la semaine achevée le 14 novembre, selon le communiqué du Département américain du travail.

Si ces données témoignent avant tout d'un faible niveau de licenciements, elles confortent le scénario d'un marché du travail résilient. Associées à une croissance économique soutenue et à une inflation persistante, elles renforcent la marge de manoeuvre de la Réserve fédérale pour relever ses taux directeurs en décembre, voire prolonger son cycle de resserrement monétaire en 2027.

La semaine dernière, Heather Long, cheffe économiste chez Navy Federal Credit Union (NFCU), décrivait un marché du travail caractérisé par des embauches modérées et peu de licenciements. Cette situation crée un contraste entre les générations : tandis que les salariés en poste bénéficient d'une relative sécurité de l'emploi, les jeunes Américains éprouvent toujours des difficultés à entrer sur le marché du travail.

L'immobilier américain reste pénalisé par les taux élevés

Le marché immobilier constitue toutefois l'un des points de faiblesse de l'économie américaine. Après un recul de 0,6% en septembre, à 676 000 unités en rythme annualisé, les ventes de maisons neuves étaient attendues en nouvelle baisse en octobre, à 653 000 unités selon le consensus.

La persistance de taux hypothécaires élevés, à 7,18% pour les emprunts à 30 ans la semaine dernière, continue de peser sur la capacité d'achat des ménages américains. Les promoteurs immobiliers sont ainsi contraints de consentir des concessions tarifaires pour soutenir la demande.

La Fed se retrouve donc face à une économie à deux vitesses : tandis que la vigueur de l'activité et la résistance du marché du travail justifient la poursuite du resserrement monétaire, celui-ci risque d'accentuer les difficultés des secteurs les plus sensibles aux taux d'intérêt.