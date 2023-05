Wall Street: sous pression avec l'énergie et les financières information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 17:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, l'aversion au risque reprenant une nouvelle fois le dessus sur fond de craintes de récession et de nouvelles turbulences sur les valeurs bancaires.



En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de près de 0,8% à 33.270,7 points tandis que le Nasdaq Composite ne parvient pas tout à fait à retrouver son point d'équilibre, cédant 0,1% à 12.304,9 points.



Les investisseurs ne se réjouissent pas du recul de l'inflation, ni du ralentissement du marché de l'emploi, qui contiennent pourtant la promesse d'une attitude plus conciliante de la part de la Fed.



Les marchés d'actions américains semblent marquer une pause depuis la fin du mois dernier après le violent mouvement de rebond qui avait suivi la correction déclenchée par la débâcle de la Silicon Valley Bank.



Le S&P 500 affiche encore un gain de plus de 7% depuis le début de l'année, mais son parcours erratique au cours du mois écoulé montre que les investisseurs hésitent à porter ce redressement plus en avant.



Dans l'immédiat, le climat général reste dominé par les inquiétudes liées à la santé des banques régionales, PacWest décrochant de 26% après avoir vu ses dépôts fondre de 9,5% sur l'ensemble de la semaine dernière.



Si le secteur financier lâche 0,6%, le pessimisme sur l'économie pèse surtout sur les secteurs les plus exposés à la croissance: le S&P de l'énergie abandonne 0,8%, celui de l'industrie abandonne 0,9% et celui des matériaux de base près de 1%.



L'éloignement des craintes autour de l'inflation et d'une éventuelle ré-accélération du resserrement monétaire pénalisent logiquement les rendements obligataires, avec un papier à 10 ans qui revient, à 3,38%, à un plus bas depuis le début du mois.



Sur le front des valeurs, Disney lâche plus de 8% après avoir dévoilé mercredi soir un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en retrait de 14% à 0,93 dollar au titre de son deuxième trimestre 2022-23.



Alphabet s'inscrit à contre-courant des marchés et gagne plus de 4%, bénéficiant de commentaires d'analystes favorables suite à ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.