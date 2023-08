Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sous pression après la dégradation de Fitch information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en baisse mercredi matin, les investisseurs tentant de mesurer les implications de la décision de Fitch d'abaisser la précieuse note 'AAA' jusqu'ici attribuée à la dette des Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 1%, signe avant-coureur d'une ouverture dans le rouge.



La dégradation de Fitch - la première sur la dette américaine depuis 2011 - est venue accroître les inquiétudes des investisseurs au sujet du poids de la dette dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale.



Si personne ne croit à une vente massive de la dette américaine par les prêteurs étrangers, certains acteurs de marché pourraient être tentés de se défaire d'une partie de leurs bons du Trésor.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bons à dix ans reviennent, à 4,07%, à proximité de leurs plus hauts annuels.



'Certes, les Treasuries américaines sont insurpassables compte tenu de leur liquidité et de leur dénomination dans la première devise mondiale, le dollar', rappellent les économistes de Commerzbank.



'Mais cela ne change rien au fait que la dette publique américaine évolue sur une trajectoire qui n'est tout bonnement pas soutenable', ajoute la banque allemande.



Dans son communiqué publié hier soir, Fitch souligne que le ration PIB/dette des Etats-Unis atteint désormais 118%, contre 39% en moyenne pour les autres pays bénéficiant d'une notation 'triple A'.



La décision de Fitch, plutôt inattendue malgré la surveillance négative qui avait été récemment entamée par l'agence, intervient alors que le Dow Jones vient d'aligner 16 séances de hausse sur 17.



Après ce récent rally, bon nombre d'intervenants estiment que les valeurs américaines sont surévaluées.



'La hausse continue des actions et le positionnement plus risqué des investisseurs ont des relents de complaisance', soulignent les équipes de Generali Investments.



Du côté de l'économie, le marché du travail continue en tout cas de bien se porter, à en croire les dernières statistiques dévoilées dans la matinée.



Le secteur privé a ainsi généré 324.000 nouveaux emplois en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP.



S'agissant des résultats, les publications des entreprises s'avèrent toujours aussi mitigées.



Si les comptes du fabricant de processeurs AMD semblent plutôt bien accueillis, les performances du groupe de jeux vidéo Electronic Arts sont, elles, snobées par les investisseurs en préouverture.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.