Wall Street : soulagement sur la question de la dette

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, rassurée par la perspective d'un compromis au Congrès susceptible d'ouvrir la voie à un relèvement du plafond de la dette publique et d'écarter la menace d'un défaut. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,9% à 1%, annonçant une poursuite du redressement entamé en fin de séance hier. Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, s'est prononcé mercredi soir en faveur d'une suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au mois de décembre. Les démocrates se sont dit prêts à accepter son offre afin d'éviter une situation de défaut, qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie américaine. D'après Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, le gouvernement de Washington se serait trouvé en cessation de paiement dès le 18 octobre sans relèvement du plafond de la dette. L'indice de volatilité du CBOE - un baromètre très suivi de la nervosité des investisseurs - chute de plus de 4% après ces nouvelles rassurantes. Il demeure malgré tout au-dessus de son seuil critique de 20 points. Si la perspective d'une résolution du dossier du plafond de la dette procure un peu de soulagement aux marchés, les investisseurs restent confrontés à un 'mur d'inquiétudes' qui semble difficile à solutionner dans l'immédiat. Ces préoccupations incluent tour à tour l'issue toujours incertaine de l'affaire Evergrande, les tensions au niveau des rendements obligataires, la remontée de l'inflation et l'envolée des prix de l'énergie. Bonne nouvelle sur le front de l'économie, les inscriptions aux allocations chômage ont retrouvé leur orientation baissière en diminuant à 326.000 la semaine passée, contre 364.000 la semaine précédente. Mais le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi hors secteur agricole pour le mois de septembre, prévus demain.

