Wall Street: soulagement général après l'inflation

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'inscrivent en forte hausse mardi, la cote profitant à plein du soulagement apporté par les chiffres modérés de l'inflation, qui plaident pour une pause dans le cycle de hausses des taux.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% à 33.869,7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 2,6% à 11.487,7 points.



Depuis la parution, la semaine dernière, d'indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation, les investisseurs paraissent vouloir relativiser la crainte d'une accélération des prix qui conduirait la Fed à resserrer davantage sa politique monétaire.



Cette impression a été largement confortée ce matin par la publication d'un indice des prix producteurs (PPI) montrant un ralentissement d'une ampleur inespérée de l'inflation.



Selon le Département du Travail, les prix à la production se sont accrus de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent, leur augmentation atteignant également 0,2% hors alimentation et énergie.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 8% en données brutes, marquant un net ralentissement après +8,4% au mois de septembre.



Ces chiffres de l'inflation signifient qu'une hausse de taux de seulement 50 points de base en décembre semble désormais pratiquement acquise, 85% des traders misant sur cette option, contre moins de 15% pour un relèvement de 75 points.



Ces statistiques ont fait chuter le dollar ainsi que les rendements obligataires, avec une détente particulièrement forte sur les taux puisque celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans recule sous les 3,90%.



Le billet vert recule pour sa part de 0,3% face à l'euro, qui se rapproche de 1,0360 dollar.



La devise américaine et les rendements obligataires subiront un nouveau test demain avec la publication des chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui permettront de prendre le pouls de la consommation dans le pays.



En attendant, la cote reste animée par une nouvelle série de résultats

trimestriels, essentiellement du côté de la grande distribution.



Walmart grimpe de 8,5% après avoir relevé ses prévisions à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels et lancé de nouveaux rachats d'actions pour 20 milliards de dollars.



La chaîne de magasins de bricolage Home Depot est également bien orientée après l'annonce de performances trimestrielles également ressorties au-dessus des attentes.



Netflix bondit de 8% alors que les analystes de BofA ont repris le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat, justifiée par des perspectives d'activité jugées favorables d'ici à 2024.



La faiblesse du billet vert ne profite pas au pétrole, le baril de brut léger américain perdant 1,1% à 84,9 dollars.





