Wall Street: soulagée par le reflux modéré de l'inflation

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait reprendre de la hauteur mercredi en début de séance, les investisseurs saluant l'annonce d'un ralentissement de l'inflation qui montre que l'action de la Fed porte ses fruits.



Environ une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme signalent une ouverture des indices new-yorkais en hausse de 0,5% à 0,6%.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) n'avait progressé que de 0,1% au mois de mars, après une progression de 0,4% en février.



L'indice CPI de base ou 'core', qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et énergie, a lui aussi décéléré pour revenir à +0,4% le mois passé, contre +0,5% en février.



Les rendements des emprunts d'Etat américains ont reculé suite à la publication de cette statistique, qui laisse entendre que la Réserve fédérale peut désormais commencer à dévier de la trajectoire continue de son resserrement monétaire.



'Cela fait maintenant neuf mois consécutifs que l'inflation ralentit, ce qui signifie que les effets du resserrement de la Fed donnent des résultats', souligne Srijan Katyal, trader chez ADSS.



'A la lumière de ces chiffres, la probabilité de nouvelles hausses de taux significatives de la part de la Réserve fédérale semble beaucoup moins envisageable', ajoute-t-il.



'Il s'agirait d'un développement bienvenu pour tous ceux qui appellent de leurs voeux une approche plus calme, plus sereine de la Fed après la crise bancaire qui a secoué le monde en mars', conclut le stratège.



Les chiffres de l'inflation pèsent également sur le dollar, qui accentue son repli face à l'euro, la monnaie unique remontant aux abords de 1,0975 tandis que le rendement des Treasuries à dix ans se tasse à 3,37%.



Sur le front du pétrole, le Brent et le brut léger américain regagnent du terrain portés par le regain d'appétit pour le risque suscité par les chiffres de l'inflation.



Le cours du baril de brut léger américain (WTI) qui a beaucoup grimpé depuis un mois s'adjuge 0,6% à 82 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.





