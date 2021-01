Wall Street souffle après des records

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 16 novembre 2020 ( AFP / Angela Weiss )

Wall Street a débuté la semaine dans le rouge lundi, marquant une pause après avoir atteint des records en fin de semaine dernière.

Son indice vedette le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,29% à 31.008,69 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a abandonné 1,25% à 13.036,43 points et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,66% à 3.799,61 points.

Les grands indices de Wall Street avaient clôturé vendredi à des plus hauts, les milieux financiers faisant peu de cas des mauvais chiffres de l'emploi américain et des violences politiques à Washington avant la validation par le Congrès de l'élection de Joe Biden comme prochain président des Etats-Unis.

Ils avaient préféré se focaliser sur la perspective de nouvelles mesures de relance, promises par M. Biden, qui va prendre ses fonctions le 20 janvier.

"Mais il arrive un moment où il n'est plus possible d'anticiper le futur et où il faut s'intéresser au présent", avance Art Hogan de National Holdings pour expliquer la baisse de Wall Street lundi.

"Le présent continue d'être dominé par des problèmes logistiques pour acheminer les vaccins et par la hausse du nombre de nouvelles contaminations", précise l'expert.

Les acteurs du marché sont d'ailleurs restés à l'affût de toute nouvelle sur le front de la pandémie.

La biotech américaine Gilead a ainsi reculé (-0,84%) malgré la révision à la hausse de ses prévisions de revenus au quatrième trimestre 2020 grâce notamment à la forte demande pour le remdesivir, utilisé comme traitement contre le coronavirus.

Parmi les autres valeurs du jour, Twitter a plongé de 6,41%. Vendredi, le réseau social a suspendu de façon permanente le compte du président américain sortant Donald Trump, deux jours après les émeutes de ses partisans qui ont envahi le Capitole pendant plusieurs heures.

Les géants Apple, Alphabet (maison mère de Google) et Amazon ont baissé d'un peu plus de 2%. Amazon a coupé l'accès à ses serveurs au réseau social Parler, prisé par les partisans de M. Trump, tandis qu'Apple et Google ont retiré l'application de leurs plateformes de téléchargement.

Parler a contre-attaqué lundi en portant plainte contre Amazon.

JPMorgan a pris 1,49%. La banque américaine a annoncé dimanche qu'elle suspendait temporairement tout don aux responsables politiques américains dans la foulée des violences au Capitole.

De nombreux autres groupes américains ont aussi réagi aux événements de mercredi en décidant d'interrompre l'ensemble de leurs donations politiques, d'arrêter le financement des élus républicains s'étant opposés à la certification des résultats de la présidentielle ou de cesser de gérer les transactions sur le site de campagne de Donald Trump.

Le constructeur de véhicules électriques haut-de-gamme Tesla, dont l'action n'avait cessé de gonfler depuis fin décembre et dont la valeur boursière a dépassé les 800 milliards de dollars vendredi, est tombé de 7,82%.

Nasdaq

