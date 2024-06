Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: soudain revirement haussier, causes incertaines information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 23:45









(CercleFinance.com) - Le scénario est assez inattendu : Wall Street semblait bien parti pour terminer dans le rouge mais un rebond spectaculaire s'est enclenché vers 21H35... et les vendeurs, pris à contrepied ont dû se racheter en catastrophe.

Cela s'est surtout vu au cours des 10 dernières minutes, devenues de plus en plus cruciales ces derniers mois avec l'expiration d'options 'daily', à plus forte raison lors de la dernière séance de la semaine et du mois de mai.

Le S&P500 (+0,97%) a pris la bagatelle de +60Pts en ligne droite en 25 minutes, dont +22Pts au cours des 10 dernières minutes (en mode 'hausse panique')... et le 'VIX' a replongé de -10,5% vers 12,9.



Même scénario sur le Nasdaq, bien mal parti vers 18H30 avec un repli de -1,7% vers 16.450 a repris tout le terrain perdu, dont 160Pts (+1%) en 30 minutes, avec des achats soutenus sur Zscaler +8,5%, Netapp +3,4%, Comcast +3%, Sirius +2,9%, Intel +2,2%.



C'est l'une des inversions de tendance les plus spectaculaires de l'année.

En ce qui concerne le Dow Jones, il a repris d'un seul élan les -1,5% perdus la veille : ainsi, la meilleure séance de l'année succède à la pire, avec la même 'vedette' que la veille.



Salesforce avait dévissé de -19,5%, le titre a repris +7,5%... mais cela ne pouvait suffire à propulser le Dow Jones 550Pts plus haut, le 'Dow' a également bénéficié de la hausse de United Health +3,05%, Boeing +2,8% Bank of America +3,5%, Mc Donald's et Chevron +2,7%.



Mais si le Nasdaq n'a pu finir dans le vert, c'est également à cause des lourds replis de MongoDB -23,5%, Dell -17,8%, Marvel -10,5%, SuperMicro -5,3%, Broadcom -2,6%, Lam research -1,9%, Amazon -1,6%, KLA -1,4%... et Nvidia est remonté de -2,5% à -0,8%.



Pour tenter d'avancer une raison factuelle face à un mouvement boursier qui apparaît irrationnel, il est logique d'évoquer l'embellie sur les T-Bonds qui se détendent.

Mais ils se détendent de façon modeste (-5Pts sur le '10 ans' à 4,503% et d'autant sur le '2 ans' vers 4,891%)... et le bilan hebdomadaire n'est pas brillant puisque les rendements se tendent de +4 à +5Pts de base.



Autrement dit, la publication de l'indice de prix PCE -le plus surveillé par la Fed- fut un non-événement : il est ressorti conforme aux attentes pour le mois d'avril.

Le taux d'inflation annuelle reste stable par rapport à mars, à 2,7% en données brutes et à 2,8% en 'core' (ou sous-jacent, hors énergie et alimentation).

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en avril par rapport au mois précédent (+2,65%/1 an), tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3% (conforme aux attentes).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.