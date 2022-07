Wall Street: Snap et Twitter refroidissent l'ambiance information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grande tendance vendredi matin, reprenant son souffle après trois séances dans le vert, les investisseurs hésitant à poursuivre le rebond après la publication des résultats décevants de plusieurs grands groupes technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq recule de 0,3%, annonçant un début de séance sans réelle direction.



Les marchés d'actions américains, qui avaient profité depuis le début de la semaine d'une vague de rachats à bon compte, devraient marquer une pause dans un contexte de prudence, les résultats moins bons que prévu de Snap et Twitter ayant quelque peu refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Snap, le propriétaire de l'application de partage de photos Snapchat, a publié des performances trimestrielles moins bonnes qu'attendu sur fond de ralentissement du marché de la publicité en ligne.



Même constat chez Twitter, dont le chiffre d'affaires et les résultats n'ont pas atteint les estimations du consensus en raison de recettes publicitaires moins soutenues que prévu.



Les trois grands indices de Wall Street ont gagné entre 2% et 7% sur les trois séances précédentes, ce qui a permis au Dow Jones de ramener à moins de 12% son repli depuis le 1er janvier.



La volatilité reflue elle aussi, avec un indice VIX du CBOE qui recule de 1,2% à 22,8, un plus bas depuis la fin avril.



L'attention se portera la semaine prochaine sur les publications de résultats des géants technologiques tels que Microsoft et Apple, mais aussi sur la réunion de la Réserve fédérale américaine.



Parmi les autres valeurs du S&P ayant publié leurs comptes vendredi figurent également American Express, Schlumberger et Verizon, qui ont fait part de performances diversement accueillies.



Seul indicateur au menu du jour, l'indice PMI de S&P Global - attendu en début de séance - permettra aux investisseurs d'en savoir plus sur le réalité d'une menace récessionniste aux Etats-Unis, qui a pris forme dans les statistiques parues cette semaine.