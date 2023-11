Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: sixième séance de hausse, malgré les taux information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - A l'image des places européennes, Wall Street s'est offert une séance complètement linéaire, en forme de longue stagnation à l'horizontal au sein d'une fourchette millimétrique... mais la session s'est déroulée presque intégralement dans le vert, contrairement au CAC40 ou à l'Euro-stoxx50 qui ont passé plus de huit heures dans le rouge.



Wall Street aligne donc une sixième séance de hausse consécutive, et même la septième pour le Nasdaq qui gagne +0,3% à 13.519, avec d'ailleurs plus de titres en repli qu'en progression. Les hausses d'Apple +1,5% et de Nvidia +1,7% ont compensé les replis de Paypal -2,7%, Palo Alto et On-Semiconductors -3%, Illumina -3,5%.



Le Dow Jones grappille +0,1% à 34.096 points et le S&P500, +0,18% à 4.366 points. Les acheteurs ont gardé la main en amont de l'intervention de nombreux membres de la Fed cette semaine, et notamment de son président Jerome Powell ce mercredi.



Les T-Bonds 2033 se retendent de +8 points de base à 4,638%, après une chute de 40 points de base en cinq séances (pour rappel, un plancher avait même été inscrit vendredi soir à 4,4810%, soit -54 points de base par rapport au zénith annuel).



Pas de chiffres US ce lundi et un agenda minimal en Europe... une journée de transition donc.





