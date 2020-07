Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : signes de fébrilité après des résultats mitigés Cercle Finance • 28/07/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait retomber mardi à l'ouverture, dans le sillage de la remontée du dollar et après la publication de résultats décevants de grands noms de la cote, dont 3M et McDonald's. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme de Chicago sur les grands indices américains abandonnent entre 0,3% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le camp républicain a dévoilé hier soir la première mouture de son nouveau plan de soutien de 1.000 milliards de dollars destiné à continuer à aider l'économie américaine à faire face à l'épidémie de Covid-19. Ses propositions ont néanmoins été fraîchement accueillies, la présidente démocrate de la Chambre des représentants ayant même qualifié le projet de 'pathétique' et loin de satisfaire aux exigences actuelles du pays. Ces incertitudes n'empêchent pas le dollar de reprendre un peu de terrain ce matin après sa spectaculaire glissade de la veille en revenant coter autour de 1,1730 face à l'euro. Pour l'heure, les investisseurs gardent les yeux tournés vers les résultats d'entreprises, qui ont plutôt eu tendance à réserver de mauvaises surprises ce matin. Le conglomérat 3M a ainsi fait part d'un BPA ajusté en baisse de 16,4% à 1,78 dollar au titre du deuxième trimestre, de nombreux marchés ayant souffert de la crise liée à la pandémie de Covid-19, comme les équipements automobiles. Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a, lui, annoncé avoir dégagé, au deuxième trimestre un bénéfice net d'environ 483,8 millions de dollars, contre 1,52 milliard un an plus tôt, de très nombreux restaurants ayant dû fermer leurs portes en raison de l'épidémie. Seul Pfizer se met positivement en avant avec la révision à la hausse de ses objectifs pour l'exercice 2020 suite à de solides ventes de médicaments sous brevet au cours du trimestre écoulé. Les investisseurs semblent de toute façon partis pour adopter une attitude prudente à quelques heures du coup d'envoi de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. En attendant le verdict de la Fed, prévu demain, le marché étudiera avec attention le seul indicateur économique de la journée, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.